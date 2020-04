Bundesliga: Fan-Aufstand gegen zeitnahe Fortsetzung der Saison: „Wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft“

Wann geht die Bundesliga endlich weiter?

Mit dieser Frage beschäftigen sich aktuell nicht nur Fans, Funktionäre und Vereine, sondern auch Politiker. Bei einer Telefonkonferenz haben am Montag die Sportminister der Bundesländer die Frage diskutiert, wann und unter welchen Umständen die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann.

Das Ergebnis: Unter strengen Vorkehrungen könnten Geisterspiele in der Bundesliga ab Mitte Mai möglich sein. Das macht Mut vor der DFL-Versammlung am Donnerstag. Doch es regt sich Widerstand – und zwar ausgerechnet in der Fan-Szene!

Die DFL will die Bundesliga Saison möglichst schnell mit Geisterspielen fortsetzen. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Fans kritisieren „Premiumprodukt“ Bundesliga

Bereits im Vorfeld hatten die Fans in einer gemeinsamen Erklärung eine zeitnahe Wiederaufnahme der Bundesliga kritisiert. In der Erklärung heißt es: „Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Corona-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren.“

Damit stellen sich die Fan-Vertreter offen gegen die Pläne von DFB und DFL, die die Bundesliga trotz aller Beschränkungen und Verbote weiterführen wollen und kritisieren die Sonderstellung, den sich der Fußball selbst einräumt. „Fußball hat in Deutschland eine herausgehobene Bedeutung, systemrelevant ist er jedoch ganz sicher nicht“, heißt es in der Erklärung weiter.

Ein weiterer Kritikpunkt am aktuellen Verhalten des DFB ist für die Fans auch die Annahme, dass es dem Verband nur um sein „Premiumprodukt“ Bundesliga ginge. Welche finanziellen Auswirkungen Geisterspiele für Vereine unterhalb der zweiten Bundesliga hätten, blende der DFB offensichtlich aus.

+++Die ganze Erklärung der Fanszenen deutscher Fußballclubs findest du hier+++

Vertreter von DFL und Fußballvereinen beraten sich noch diese Woche

Wie und ob die Verantwortlichen von DFB und auch DFL auf die Kritik reagieren werden, ist offen. Am Donnerstag berät die DFL mit Vertretern aller 36 Profiklubs, wie die Saison weitergeführt werden soll. (mh)