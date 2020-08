In der Bundesliga gibt DFL-Boss Christian Seifert den Fans ein Versprechen.

Bundesliga: Fan-Hammer – DFL-Boss Seifert mit Versprechen an die Ultras!

Keine Gästefans, kein Alkohol und keine Stehplätze – die Bundesliga wird im September mit krassen Fan-Restriktionen in die neue Saison starten.

Am Dienstag stellte DFL-Boss Christian Seifert die Rahmenbedingungen des Hygienekonzepts vor, unter dem in der Bundesliga wieder Fans in die Stadien dürfen. Mit einer überraschenden Ansage geht er dabei auch auf eine Forderung des Fanbündnisses „Unser Fußball“ ein.

Bundesliga: DFL-Boss Seifert verspricht Fans Erhalt der Stehplätze

Ultras und Fans fürchten, dass DFL und Vereine die Pandemie nutzen, um Stehplätze und Gästefans für immer auszusperren. „Englische Verhältnisse“ – ein Horror-Begriff für die Fans.

DFL-Chef Christian Seifert. Foto: imago images/Eibner

Dem widerspricht Seifert – und verspricht den Fans den Erhalt von Stehplätzen in Deutschland!

Seifert nennt Stehplätze „in Deutschland selbstverständlicher Grundsatz“

„Es geht hier nicht um sportpolitische oder strategische Weichenstellungen für die nächsten Jahre“, so Seifert im Anschluss an die DFL-Mitgliederversammlung. „Vollkommen unberührt von diesen Beschlüssen ist das Bekenntnis jedes einzelnen Klubs und der DFL zum Erhalt von Stehplätzen zur Fußball- und Fankultur in Deutschland.“

„Wir hoffen alle, dass früher oder später all diese Konzepte, Leitfäden und Anforderungen nicht mehr notwendig sind. Aber noch ist es eben nicht soweit“, so Seifert weiter.

Seifert: „Keine Grundsatzdebatte um die Bedeutung von Stehplätze und Fans im Allgemeinen“

Und der 51-Jährige wird noch deutlicher: Es gebe keine „Grundsatzdebatte um die Bedeutung von Stehplätze und Fans im Allgemeinen“, verspricht Seifert in aller Deutlichkeit, nennt Stehplätze und Gästefans „in Deutschland selbstverständliche Grundsätze“.

Eine klare Ansage, die tausende Fans der Bundesliga erleichtern dürfte.