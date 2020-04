Bundesliga: DFB-Präsident Keller stellt klar – „Wir garantieren, dass...“

Die Corona-Pause in der Bundesliga soll Anfang Mai beendet werden. Am 9. Mai könnte es theoretisch wieder losgehen.

Doch die kritischen Stimmen sind laut: Fußball sollte keine Sonderrolle bekommen. DFB-Präsident Fritz Keller hat dazu Stellung bezogen.

Bundesliga in der Kritik – Keller weist Vorwürfe zurück

Unter besonderen Bedingungen will die Bundesliga die Saison zu Ende spielen. Neben einem kompletten Zuschauerausschluss sollen auch alle Spieler vor den Begegnungen auf das Coronavirus getestet werden.

Doch das stößt bei manch einem auf Unverständnis. Die Kritik: Der Fußball nehme sich zu wichtig. Es ist schwer nachzuvollziehen, wie genug Kapazitäten für die Tests der Fußballer zur Verfügung stehen könne. DFB-Präsident Fritz Keller wies diese Vorwürfe zurück.

„Wir wissen ganz genau, wo derzeit die Prioritäten liegen. Deshalb haben wir so schnell gehandelt und den Spielbetrieb bis auf weiteres eingestellt. Wir garantieren, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, zunächst noch ohne Fans in den Stadien, nicht zulasten des Gesundheitssystems gehen wird“, so DFB-Präsident Fritz Keller im „kicker“. Es würden keine Testkapazitäten für Sportlerinnen und Sportler beansprucht, die an anderer Stelle fehlen würden.

Das ist Fritz Keller

Geboren am 2. April 1957 in Freiburg

Gelernter Beruf: Winzer, Weinhändler, Gastronom und Hotelier

Keller besitzt zwei Restaurants, zwei Hotels und ein Weingut

Seit 1994 war er beim SC Freiburg aktiv, zunächst als Marketingchef, später als Präsident

2019 wurde er zum Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes gewählt

Sein Patenonkel ist die Fußball-Legende Fritz Walter

Keller will Arbeitsplätze sichern

In seinem Statement erklärt er, dass Fußball ein wichtiger Wirtschaftszweig sei. Es gehe auch darum, Arbeitsplätze zu sichern. Sobald es „gesundheitlich verantwortbar“ sei, müsse es „Profifußballerinnen und -fußballern ebenso wie allen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern möglich sein, ihrem Beruf nachzugehen", erklärt Keller im „kicker“.

Fritz Keller war langjähriger Funktionär beim SC Freiburg. Foto: imago images / Beautiful Sports

Am Donnerstag will die DFL sich erneut mit den Vereinen zusammensetzen und das weitere Vorgehen beschließen. Läuft alles wie gewünscht, könnte die Bundesliga schon am 9. Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen. (fs)