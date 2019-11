Bundesliga-Skandal: Frankfurt-Star checkt Freiburg-Trainer Streich um – Riesen-Tumulte!

Skandal in der Bundesliga! Freiburgs Trainer wurde zu Boden gecheckt.

Freiburg. Was ist denn in ihn gefahren?! David Abraham sorgte in der letzten Minute des Bundesliga-Sonntagsspiel für einen Skandal.

Der SC Freiburg führte in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt 1:0, als sich der SGE-Profi zu einer unfassbaren Aktion hinreißen ließ.

Bundesliga: Frankfurts Abraham sorgt für Bundesliga-Skandal

Abraham wollte den Ball im Seitenaus zum Einwurf holen, checkte dabei Freiburg-Trainer Christian Streich mit Anlauf und voller Wucht um.

David Abraham (r.) checkt Freiburgs Trainer Christian Streich mit voller Wucht um. Foto: imago images / Jan Huebner

Der 54-Jährige ging zu Boden und ein Riesen-Tumult begann. Die komplette Freiburger Reservebank sprang auf und ging David Abraham an die Gurgel.

Schiedsrichter Felix Brych behielt den Überblick, schickte Abraham mit Rot vom Platz. Rot sah auch Freiburgs Vincenco Grifo, der bereits ausgewechselt Abraham nach dessen Aussetzer ins Gesicht langte.

Wiederholungstäter David Abraham erwartet heftige Sperre

Besonders für Abraham wird dieser Bundesliga-Skandal noch ein Nachspiel haben. Zumindest eine mehrwöchige Sperre ist dem Eintracht-Spieler, dem offenbar alle Sicherungen durchgebrannt waren, gewiss.

Aber auch Frankfurts Manager Fredi Bobic kündigte bereits kurz nach Abpfiff Konsequenzen für Abraham an.

Bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Frankfurts Gelson Fernandes Gelbrot gesehen – Nils Petersen hatte das goldene Tor erzielt, das dem SC Freiburg den Sprung auf Rang 4 ermöglichte.