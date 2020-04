Bundesliga: Streit um Corona-Tests! „Solche Investition nicht begründbar“

Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Aufatmen in der Bundesliga!

Die Saison 19/20 soll schon möglichst bald zu Ende gespielt werden. Am 9. Mai soll die Liga den Betrieb wieder aufnehmen. Dafür sprachen sich am Montag allen voran die beiden Ministerpräsidenten Armin Laschet (NRW) und Markus Söder (Bayern).

Klar ist aber auch, dass eine Fortsetzung der Bundesliga erst einmal nur unter strengen Auflagen und mit Geisterspielen möglich sein wird, um keine unnötige Ansteckungsgefahr zu erzeugen. Dafür sollen die Profis auf das Coronavirus getestet werden. Ein Vorschlag, der nicht überall auf Zustimmung stößt.

Die geplante Fortsetzung der Bundesliga stößt nicht überall auf Zustimmung. Foto: imago images/Team 2

Bundesliga: RKI-Vizepräsident lehnt regelmäßige Corona-Tests für Profis ab

Im Gespräch ist, dass die Bundesliga-Spieler regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Die DFL erwägt offenbar Spieler, Trainer und Mitglieder der Funktionsteams alle drei Tage mit einem Schnelltest auf Corona zu testen, um die Sicherheit bei möglichen Geisterspielen zu garantieren. Bis zum Saisonende würden so wohl etwa 20.000 Tests fällig.

Lars Schaade, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, steht den geplanten Coronavirus-Tests in der Bundesliga sehr skeptisch gegenüber. „Ich sehe nicht, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen, ob die nun Sportler sind, […] routinemäßig gescreent werden sollen“, sagte Schaade am Dienstag in Berlin.

Gegenstimmen auch aus der Politik

Bereits am Montagabend sprach sich SPD-Politiker Karl Lauterbach bei „Hart aber fair“ ebenfalls dagegen aus, so viele Tests für den gesamten Fußball-Apparat zu verbrauchen: „Es ist nicht begründbar […], weshalb wir eine solche Investition machen“. Diese Tests würden vor allem in Pflegeheimen und Schulen fehlen, wo sie gefährdete Menschen dringend bräuchten.

Spricht sich gegen regelmäßige Corona.Tests für Fußballer aus: SPD-Politiker Karl Lauterbach. Foto: imago images/Christian Spicker

Wie die DFL die hygienischen Vorschriften und den Corona-Tests am Ende umsetzen will, wird sicherlich auch bei der geplanten Konferenz von Funktionären und Vereinen Gesprächsthema sein. Alle weiteren Informationen zur geplanten Wiederaufnahme der Bundesliga findest du hier >>> (dpa/mh)