Bundesliga in der Corona-Pause: Wie soll es mit aktuellen Saison weitergehen? (Symbolbild)

Bundesliga: Nach Verlängerung der Corona-Maßnahmen – so geht es jetzt weiter

Die Corona-Zwangspause in der Bundesliga dauert an. Jetzt hat die Politik einen Corona-Fahrplan für die kommenden Wochen vorgestellt.

Dieser hat auch Auswirkungen auf den Profifußball.

Bundesliga: So geht es weiter

Seit der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder ist klar: Bis Ende August wird es in Deutschland keine Großveranstaltungen mit Zuschauern mehr geben. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind solche massenhaften Menschenansammlungen weiterhin verboten.

Davon betroffen ist auch die Bundesliga. Spätestens jetzt ist also klar: In dieser Saison werden keine Spiele mehr vor Publikum stattfinden. Die einzige Lösung für eine ordentliche Beendigung der Saison bleiben also Geisterspiele.

----------

Bundesliga-Top-News:

BVB: Großes Corona-Minus – für SIE hat es Konsequenzen

S04: Finanz-Chef Peters mit düsterer Vorhersage: „Neuverpflichtungen ohne Geld...“

----------

Die DFL hält dem Vernehmen nach an dem Vorhaben fest, die Bundesliga Anfang Mai fortzusetzen – dann eben vor leeren Rängen. Weil die Beschränkungen des öffentlichen Lebens bis zum 3. Mai verlängert wurden ist ein Bundesliga-Start am Wochenende um den 2. Mai jedoch höchst unwarscheinlich.

Viel eher wird es auf die folgende Woche hinauslaufen. Ab dem 9. Mai soll der Ball wieder rollen. Ein entsprechender Beschluss des Verbands wird nach der Versammlung am 23. April erwartet. (the)