Bundesliga-Beben! Morgen könnte beschlossen werden, dass...

Kommt es zum Beben in der Bundesliga? Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga konferiert am Dienstag in einer Sondersitzung zur aktuellen Lage.

Wie geht es weiter im deutschen Profifußball? Die Corona-Krise könnte für einen echten Knall sorgen!

Bundesliga: Corona-Beben im deutschen Oberhaus?

Das neunköpfige Präsidium wird am Dienstag über die nahe Zukunft der Ligen beraten. Dabei werden verschiedenste Fragen rund um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bundesligen im Fokus stehen. Allen voran: „Wie lange dauert die Fußball-Pause in Deutschland noch an?“

Dem Mitgliederbeschluss der DFL von letzter Woche zufolge soll es am 2. April weitergehen. Dass dieser Stichtag nochmal verschoben wird, ist allerdings höchstwahrscheinlich. Doch wie weit schiebt die DFL die Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch nach hinten?

Die englische Premier League hat vorlegt und ein konkretes Datum genannt. Erst ab dem 30. April soll der Ball auf der Insel wieder rollen. In der spanischen Liga verzichtet man sogar komplett auf die Nennung eines Stichtags: Pause auf unbestimmte Zeit.

Viele Fans erwarten von der DFL jetzt ein ähnliches Signal. Die Verschiebung dürfe nicht Woche für Woche neu verlängert werden, so der Tenor. Ein eindeutiges Zeichen der Weitsicht soll her. Denn eines machen die Experten immer wieder deutlich: Das Coronavirus hat sich auch in ein paar Wochen noch lange nicht erledigt.

Auch TV-Rechte-Situation im Fokus

Was bei den Beratungen ebenfalls zentral sein wird, ist die Situation der Vertragspartner, allen voran der TV-Rechteinhaber. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert und Co stehen im stetigen Austausch mit DAZN, Sky & Co, um auch in diesem Bereich einen eindeutigen Plan zu entwickeln.

Der Dienstag dürfte also für Fußball-Fans in Deutschland hochspannend werden. (th)