Bundesliga: Schock-Prognose! Top-Liga soll erst im Herbst wieder spielen

Die Bundesliga soll im Mai wieder starten, in Spanien soll es frühestens im Herbst weitergehen.

Während die Bundesliga einen Neustart schon Anfang Mai anpeilt, könnte es in Spanien noch deutlich länger dauern bis der Ball wieder rollt.

Der spanische Gesundheitsminister macht Fans und Vereinen wenig Hoffnung, dass die Saison in La Liga schon bald fortgesetzt werden könnte.

Bundesliga: Spanischer Gesundheitsminister macht wenig Hoffnung

Schon am 9. Mai könnte in der Bundesliga der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Die DFL bereitet sich auf einen möglichen Neustart vor und wartet lediglich auf die Zustimmung der zuständigen Behörden.

Die spanische Liga soll möglicherweise bis zum Herbst pausieren. Foto: imago images / AFLOSPORT

In Spanien müssen die Fans wohl noch um einiges länger warten. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass La Liga schon bald die Saison zu Ende spielen kann. Mit über 23.000 Toten zählt Spanien zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern.

„Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob der Profifußball vor dem Sommer wieder aufgenommen werden kann. Das wäre rücksichtslos von mir“, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa am Sonntag bei seiner täglichen Pressekonferenz.

-----------------------------

Mehr Sport-News:

FC Schalke 04: Kehrt DIESER Ex-S04-Profi zurück in die Bundesliga? „Ich muss...“

Formel 1: Offiziell! DIESER Grand Prix fällt aus – aber Termin für Saisonstart steht fest

Borussia Dortmund oder FC Bayern München? So ist der Stand bei Torres

-----------------------------

Auswirkungen auf Bundesliga nicht absehbar

Schon seit dem 12. März wird in Spanien nicht mehr gespielt und ein Ende der Pause ist zurzeit nicht in Sicht. Wie in Deutschland würde der Chef der spanischen Liga die Saison gerne zu Ende spielen, damit die Vereine die überlebenswichtigen TV-Einnahmen erhalten.

Welche Auswirkungen das auf die deutsche Bundesliga haben könnte, ist bislang noch nicht abzusehen. Eine Corona-Pause bis September in Spanien könnte auch den internationalen Wettbewerb in Verzug bringen. (fs)