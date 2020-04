Bundesliga-Abbruch wegen Corona: UEFA droht mit heftigen Konsequenzen

Ein Abbruch der Bundesliga könnte die deutschen Vereine teuer zu stehen kommen. Nach dem Abbruch der belgischen Liga hat die UEFA anderen europäischen Ligen mit heftigen Konsequenzen gedroht.

Der internationale Wettbewerb steht für die Bundesliga auf dem Spiel.

Bundesliga: UEFA droht bei Abbruch mit Ausschluss

Die belgische Liga beendete als Erste in Europa ihre Saison. Wegen des Coronavirus' werden die restlichen Spieltage nicht mehr ausgetragen. Der FC Brügge steht somit als Meister fest.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wollte nun anscheinend Nachahmer abschrecken und droht mit heftigen Konsequenzen. „Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Solidarität ist doch keine Einbahnstraße“, sagte Ceferin dem ZDF.

Man könne „nicht nach Hilfe fragen und dann einfach selbst entscheiden, wie es gerade passt“, so der 52-Jährige.

------------------------------

Mehr News aus der Bundesliga:

Borussia Dortmund böse provoziert – jetzt greift die UEFA ein

FC Schalke 04: Sky lässt gewaltige Bombe platzen – und die S04-Fans rasten aus

BVB, Schalke oder Bayern machen es vor: Englische Fans gehen auf die Barrikaden – aus DIESEM Grund

------------------------------

Sie „riskieren ihre Teilnahme am Europapokal"

Folgt die Bundesliga den Belgiern also, droht ein Ausschluss aus dem internationalen Wettbewerb. „Die Belgier und andere, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, riskieren ihre Teilnahme am Europapokal in der nächsten Saison", sagte Ceferin.

Aktuell ist in der Bundesliga ein Abbruch allerdings noch kein Thema. Die DFL einigte sich gerade erst darauf, dass man die Saison ab Mai fortführen wolle.

Zuschauer finden dann aber keinen Platz im Stadion. Es sollen in jedem Fall nur Geisterspiele ausgetragen werden.

Olympische Spiele und EM bereits abgesagt

Definitiv nicht stattfinden werden die Olympischen Spiele und die Fußball-Europameisterschaft. Beide Großereignisse sind bereits abgesagt worden. Damit werden wir anders als erwartet einen sportarmen Sommer erleben. (fs)