Bayern München: Nach Juwel-Zoff – jetzt droht dem Serienmeister DIESE Rache

Nächste Runde im Zoff zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim. Seit Wochen liegen die Vereine im Clinch. Der Rekordmeister hatte dem Bundesligakonkurrenten jüngst mehrere Talente abgeworben.

Das kam bei den Hoffenheimern nicht so wahnsinnig gut an. Jetzt droht Bayern München die Rache des Europa-League-Teilnehmers.

Bayern München: Schnappt sich Hoffenheim den Talent-Flüsterer?

Hoffenheim ist sauer auf Bayern München. Nicht nur, dass der Rekordmeister sich mit Armindo Sieb und Mamin Sanyang zwei der größten Talente aus dem Nachwuchsbereich der TSG schnappte – auch die Vorgehensweise des Serienmeisters erzürnte die Verantwortlichen aus Sinsheim.

Konkret ging es dabei um den Wechsel von Sieb. Der 17-Jährige war während der Coronakrise zum Medizincheck nach München gereist – ohne Absprache mit seinem damaligen Arbeitgeber. Daraufhin hatte sich TSG-Manager Alexander Rosen irritiert gezeigt und betont, dass ihm für so ein Verhalten die Worte fehlen (Mehr zu dem Wechsel-Theater liest du hier >>>).

Nun wollen die Hoffenheimer den Spieß umdrehen. Als einzige Bundesligamannschaft steht der Tabellensiebte der Vorsaison noch ohne neuen Trainer da. Den entlassenen Trainer Alfred Schreuder soll ein prominenter Name ersetzen: ein Hoeneß. Das berichtet der „Kicker“.

Demnach soll Sebastian Hoeneß, Sohn von Dieter Hoeneß und Neffe vom ehemaligen Bayern-Präsidenten Uli, die vakante Stelle übernehmen. Hoeneß ist derzeit als Trainer von Bayerns zweiter Mannschaft tätig. Unter seiner Leitung holte die U23 des FCB sensationell den Meistertitel in der dritten Liga – als Aufsteiger.

Das ist Sebastian Hoeneß:

Geboren am 12. Mai 1982

Als Spieler für Hoffenheim und Hertha BSC Berlin aktiv

Trainerlaufbahn begann in Zehlendorf

Von dort ging es über RB Leipzig nach München

Trainierte dort erst die U19, dann die zweite Mannschaft

Dabei kam Hoeneß auch zu Gute, dass er es schaffte die Talente der Münchener weiterzuentwickeln. Spieler wie Joshua Zirkzee, Oliver Batista Meier oder Sarpreet Singh sorgten in der dritten Liga für so viel Aufsehen, dass sie zum Ende der Saison sogar mit Einsätzen in der ersten Mannschaft belohnt wurden.

Weitere namenhafte Trainer-Kandidaten gehandelt

Der Umgang mit jungen Spielern soll einer der Hauptgründe sein, weshalb Hoffenheim den 38-jährigen als Coach verpflichten will. Auch die Spielweise der „kleinen“ Bayern würden Rosen und Co. gerne in Hoffenheim sehen.

Der einzige gehandelte Name ist Hoeneß aber bei weitem nicht. So sollen auch Jesse Marsch, derzeit Trainer von RB Salzburg und der ehemalige Spieler des FC Bayern München Valerien Ismael als mögliche Kandidaten gelten. (mh)