Bayern München: Wende im Thiago-Poker! Jetzt kommt raus, dass…

Was passiert bei Bayern München mit dem Mittelfeld-Star Thiago Alcantara? Noch ist sich der Spanier unsicher, wo er in Zukunft auflaufen will. Von Wechsel bis Vertragsverlängerung scheint alles möglich.

Zuletzt gab es Gerüchte, um einen Wechsel in die Premier League. Doch die neusten Nachrichten lassen die Fans von Bayern München aufhorchen.

Bayern München pokert bei Thiago hoch

Die Zukunft von Thiago beim Rekordmeister ist weiterhin ungewiss. Der Vertrag des Ballkünstlers läuft noch bis 2021. Anders als beispielweise seine Kollegen Manuel Neuer, Thomas Müller oder Alphonso Davies hat der einstige Lieblingsschüler von Pep Guardiola aber noch keine Verlängerung unterschrieben.

Das ist Thiago:

Ausgebildet in Barcelonas berüchtigter „LaMasia“

Wechselte 2013 zum FC Bayern München

Vertrag noch bis 2021

Größte Erfolge: 7x Deutscher Meister, 4x Spanischer Meister, Champions-League-Sieger

Dabei war ein Kontrakt bereits ausgehandelt worden und unterschriftsreif – doch Thiago soll sich das Ganze kurzfristig anders überlegt haben. „Es schien alles fix. Nun setzt er sich offensichtlich damit auseinander, nochmal etwas Neues zu machen", bestätigte Bayerns Vorstands-Boss jüngst Karl-Heinz Rummenigge gegenüber „Sport 1“.

Immer wieder machten Gerüchte die Runde, dass Thiago gerne nach England wechseln wollen würde. Doch nun scheint sich ein Interessent aus dem Rennen um den Spanier zu verabschieden. Wie „ESPN“ berichtet, soll der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool nicht länger an einer Verpflichtung Thiagos interessiert sein.

Flick hält viel von Thiago. Foto: imago images/Sven Simon

Die Forderungen des FC Bayern München seien demnach zu hoch, außerdem wolle man generell nicht so viel Geld in einen Spieler investieren der im nächsten Jahr 30 wird. Darüber hinaus sind die „Reds“ ohnehin ausreichend gut besetzt, ein Transfer scheint demnach nur logisch, sollte den englischen Meister ein Spieler in diesem Sommer verlassen.

Das Dilemma für die Bayern: Verlängert Thiago nicht und lässt sich in diesem Sommer kein neuer Arbeitgeber für ihn finden, kann der 29-Jährige im kommenden Jahr ablösefrei gehen. Das wollen die Bosse unbedingt verhindern. Bei einem Transfer in dieser Transferperiode fordert der Rekordmeister anscheinend mindestens 30 Millionen als Ablöse.

Bayern nach wie vor an einer Verlängerung interessiert

Die sportlich gesehen beste Variante für Bayern München ist nach wie vor eine Verlängerung mit Thiago. Davon ist auch Trainer Hansi Flick überzeugt, der den Spanier unbedingt halten möchte.

Immerhin: Bisher hat sich kein Verein direkt bei den Münchenern gemeldet und sein Interesse hinterlegt. Daher dürfen die Fans nach wie vor von einem Verbleib Thiagos beim Meister ausgehen. (mh)