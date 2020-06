Bayern München droht Termin-Katastrophe – kostet DAS den FCB die Meisterschaft?

München. Die Meisterschaft 2020 ist praktisch in trockenen Tüchern. Doch in die nächste Saison dürfte Bayern München mit einer mächtigen Hypothek starten.

Der Terminkalender von Bayern München droht zur Katastrophe zu werden. Und der große Profiteur dürfte mit Borussia Dortmund ausgerechnet der ärgste Konkurrent sein.

Bayern München: Terminkalender könnte böse Auswirkungen auf nächste Saison haben

Am 27. Juni (15.30 Uhr) endet die Bundesliga-Saison für die Bayern mit dem Gastspiel in Wolfsburg. Eine Woche später (4. Juli, 20 Uhr) steht das Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen an – so weit, so gut.

Dann aber wird es turbulent: Der Uefa-Plan für die Champions League sieht ein Finalturnier in Lissabon ab dem 10. August vor.

Für die Bayern-Stars heißt das: Nach über fünf Wochen Pflichtspiel-Pause steht die Entscheidung im wichtigsten Wettbewerb an. Nach 37 spielfreien Tagen müssen FCB-Profis topfit und fokussiert sein.

Der erste Gegner FC Chelsea, der sein letztes Ligaspiel nach aktuellen Planungen am 26. Juli bestreitet, steht dann noch voll im Saft – ebenso wie viele weitere CL-Teilnehmer aus England und Spanien, wo die Saison bis weit in den Juli geht.

Und es wird noch unschöner: Zwischen dem geplanten Endspiel in der Königsklasse und dem anvisierten Termin für den Start der nächsten Bundesliga-Saison liegen nur drei Wochen. Und die Winterpause wird durch den verspäteten Saisonstart wohl auch wegfallen.

Terminkalender des FC Bayern München – Stand jetzt:

bis 27. Juni: Bundesliga

4. Juli: DFB-Pokalfinale

10. bis 23. August: Champions League Finalturnier

11. September: Start der Bundesliga-Saison 2020/21

Bayern München droht ein Hammer-Terminplan bis Mai 2021 – während man beim BVB im Sommer genüsslich die Akkus auflädt. Dortmund ist in der Champions League bereits ausgeschieden, hat nach dem Saisonfinale satte elf Wochen für Urlaub und Saison-Vorbereitung.

Wenn das mal keinen Einfluss auf das Meister-Rennen hat…