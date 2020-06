Bayern München: Sturm-Juwel vor Sensations-Debüt! ER erlebt die verrückteste Saison ever

München. Bahnt sich da eine große Sensation beim FC Bayern München an? Beim Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach könnte ein Spieler für einen neuen Vereinsrekord sorgen.

Das Mega-Juwel kann sogar schon jetzt auf einen irre Saison zurückblicken!

FC Bayern München: Sensationsdebüt für Sturmjuwel?

Weil sowohl Thomas Müller als auch Robert Lewandowski gelbgesperrt fehlen, musste Trainer Hansi Flick den Spieltagskader mit jungen Talenten aufstocken. Neben Joshua Zirkzee, der bereits einige Male in der A-Mannschaft auftrumpfte, steht gegen Gladbach auch ein bislang eher unbekannter Name auf dem Spieltagsbogen: Jamal Musiala.

Der erst 17 Jahre alte Stürmer kam selbst in der Reservemannschaft der Bayern bislang zu nur drei Kurzeinsätzen. Doch die hatten es in sich: In insgesamt 60 Drittliga-Minuten erzielte Musiala bereits zwei Treffer, bescherte Bayern II damit den 2:0-Sieg gegen Zwickau.

Irrer Karriereweg

Der Karriereweg des Mega-Talents ist außergewöhnlich: Bereits mit 7(!) Jahren wechselte der gebürtige Stuttgarter in die Jugend des Premier-League-Klubs FC Southampton. Schon ein Jahr später ging es weiter zum großen FC Chelsea. Dort genoss Musiala über acht Jahre lang die hervorragende Jugendförderung der „Blues“.

----------

Top-News aus dem Sport:

Kontakt zu Wunsch-Nachfolger eingestellt – Sancho-Entscheidung gefallen?

Beim größten S04-Problem redet Wagner Klartext: „Das kann kein Zufall sein“

----------

Im Sommer des vergangenen Jahres entdeckte der FC Bayern sein Talent und holte ihn für die U17. Bereits im Januar wurde er in die U19 befördert, half auch in der zweiten Mannschaft aus. Bekommt er jetzt sogar Spielminuten bei den ganz Großen?

Mit 17 Jahren und vier Monaten wäre Musiala dann sogar der jüngste in einem Pflichtspiel eingesetzte Bayern-Akteur der Vereinsgeschichte. Hier kannst du das Spiel live verfolgen >>>(the)