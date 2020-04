Bayern München: Setzt Flick DIESEN Weltmeister zu sich auf die Bank? „Ich schätze...“

Hansi Flick, neue Dauerlösung bei Bayern München, will offenbar eine Legende zu sich auf die Bank holen.

München. Gerade erst ist der Paukenschlag um die Vertragsverlängerung von Hansi Flick verhallt, da bahnt sich bei Bayern München auch schon der nächste Hammer an. Eine der ersten Amtshandlungen von Flick als nun dauerhaftem Cheftrainer könnte sein, einen Weltmeister neben sich auf die Bank zu setzen.

Am Freitag gab Bayern München offiziell bekannt, was sich die meisten FCB-Fans seit Monaten erhofften: Hansi Flick wurde von der Interimslösung zum Cheftrainer befördert und mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet.

Bayern München: Holt Hansi Flick einen Weltmeister zu sich auf die Bank?

Nun kann der 55-Jährige auch längerfristige Planungen einläuten – zum Beispiel, wer zu seinem Trainerteam gehören soll. Und sofort spukt ein Name durch die Säbener Straße, der alle Anhänge des FC Bayern München aufhorchen lässt.

Miroslav Klose, derzeit U17-Trainer von Bayern München, könnte bald zu den Profis aufsteigen. Foto: imago images / Sven Simon

Denn offenbar ist Hansi Flick daran interessiert, DFB-Legende Miroslav Klose als Co-Trainer zu holen. Der 41-Jährige ist derzeit U17-Trainer des Rekordmeisters – schon bald könnte er ins Trainerteam der Profis aufsteigen. Das berichtet die „Bild“.

„Ich schätze Miro sehr“

Flick ist ein großer Fan des Nationalelf-Rekordtorjägers. „Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job. Die Erfahrungen, die er als Spieler in der Nationalmannschaft und in vielen renommierten Vereinen gemacht hat, prädestinieren ihn für einen Trainerjob. Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema“, verriet der FCB-Trainer kürzlich der „Sport Bild“.

Klose (6. v. l.) und Flick (4. v. r.) wurden zusammen Weltmeister. Foto: imago images/MIS

Nun schickt er sich an, dies zu bestätigten – und scheint dabei die Verantwortlichen des FC Bayern München hinter sich zu haben. Kloses Vertrag in München läuft im Sommer aus – der neue könnte ihn dann ins Bundesliga-Trainerteam katapultieren.

Das, so spekuliert die „Bild“, ließe sich auch besser mit dem angestrebten Fußballlehrer-Lehrgang vereinbaren. Der zeitaufwändige Lehrgang in Hennef wäre mit einem Job als Co-Trainer mutmaßlich leichter in Einklang zu bringen als mit dem Posten des U17-Trainers.