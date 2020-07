Bayern München – FCB-Boss Rummenigge plaudert aus: Darum ist Klopp nie Bayern-Trainer geworden

Jürgen Klopp als Trainer bei Bayern München? Es wäre ein Bild, das besonders Fans von Borussia Dortmund in der Seele wehtun würde. Den Bayern jedoch stände Klopp mit seiner Art und seinem Fachwissen sicherlich gut zu Gesicht.

Aus dem Interesse an Klopp in der Vergangenheit macht Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge keinen Hehl, erklärt aber auch, wieso die Konstellation Klopp / Bayern München bisher nicht zu Standen kam.

Bayern München: Trainersuche zu den ungünstigsten Zeitpunkten

Rummenigge und Klopp – die beiden verbindet mehr als nur das Millionengeschäft Fußball. Wie Rummenigge jetzt in der „Sport Bild“ verrät, würden sich die beiden auch öfter mal auf der Insel Sylt über den Weg laufen.

Er erzählt von einer Anekdote nach dem Pokalfinale 2012, welches die Bayern krachend mit 2:5 gegen den BVB verloren hatten. Einige Tage danach seien sich die Beiden auf der Insel begegnet und Rummenigge habe sich Sorgen gemacht, dass Klopp ihn aufziehen würde. Der Fall sei aber nicht eingetreten, Klopp hätte alle freundlich begrüßt. „Ich fand es total entspannt, wie er mit meiner Unentspanntheit damals umgegangen ist“, erinnert sich Bayern-Boss.

Nachdem Klopp mit den Dortmundern die Bayern entzaubert hatte, sei der 53-Jährige auch als Trainerkandidat beim Rekordmeister gehandelt worden, verrät Rummenigge. Doch zu einem Engagement Klopps im Süden der Republik kam es bisher nicht.

Klopps größter Triumph: Der Gewinn der Champions League 2019. Foto: imago images / ULMER Pressebildagentur/Lingria

Das hatte vor allem einen simplen Grund: Immer wenn die Bayern auf der Suche nach einem neuen Trainer war, war Klopp schon woanders tätig. Als Jupp Heynkes 2013 als Trainer zurücktrat, stand Klopp immer noch in Dortmund an der Seitenlinie. Stattdessen wurde Pep Guardiola Trainer in München.

Als Klopp beim BVB ging, saß der Spanier beim FCB fest im Sattel. Seit 2015 trainiert Klopp nun äußerst erfolgreich den FC Liverpool. In der Zeit wechselten die Münchener vier Mals den Trainer – ohne Chancen Klopp aus England loszueisen.

Klopps Erfolge wecken Hoffnungen

Jüngst gewann Liverpool nach 30 Jahren endlich wieder die Premier League in England, im Jahr zuvor gelang bereits der Triumph in der Champions League. Klopp hat aus den „Reds“ wieder ein echtes Spitzenteam geformt.

Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Nicht selten wird er anschließend als Kandidat für den Trainerjob in der Nationalmannschaft gehandelt. Vielleicht ist dann aber auch Bayern München wieder auf der Suche und schafft es nach Jahren doch noch, Klopp als Trainer zu gewinnen. (mh)