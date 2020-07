Bayern München: Lewandowski droht nächster Tiefschlag – verliert er nun auch noch DAS?

München. Kein Ballon d’Or für Robert Lewandowski – und die schlechten Nachrichten gehen weiter. Nun droht dem Sensationsstürmer von Bayern München der nächste renommierte Titel durch die Lappen zu gehen.

34 Saisontore: Das gelang seit 43 Jahren keinem Spieler mehr in der Bundesliga (zuletzt Dieter Müller 1977). Die Torjägerkanone ging logischerweise zum dritten Mal in Folge an die Tormaschine des FC Bayern München – doch „Lewy“ träumte von mehr.

Bayern München: Auch „Goldener Schuh“ für Lewandowski in Gefahr

Für viele galt der Pole als Favorit auf die Weltfußballerwahl „Ballon d’Or“ – doch wegen Corona wurde die Verleihung des goldenen Balls in diesem Jahr abgesagt.

Bayern Münchens Supertstürmer Robert Lewandowski will den „Goldene Schuh“. Foto: imago/Alterphotos

Und nun droht auch der zweite große Titel an einen Konkurrenten zu gehen. Mit seinen 34 Bundesliga-Toren ist Lewandowski zwar noch immer Führender in der Wertung um den „Goldenen Schuh“ – doch zwei Verfolger sind drauf und dran, ihm den Titel noch abzunehmen.

„Goldene Schuh“: Ronaldo und Immobile jagen Lewandowski

Der „Goldene Schuh“ geht jährlich an den besten Goalgetter Europas. Dreimal in Folge ging er zuletzt an Barcelonas Lionel Messi – der ist nun„ abgeschlagen“ Fünfter.

Nach drei Goldenen Schuhen in Folge geht der Titel in diesem Jahr (wohl) nicht an Messi. Foto: imago/Cordon Press/Miguelez Sports

Vier Spiele haben Cristiano Ronaldo und Ciro Immobile noch Zeit. Beide benötigen noch vier Treffer, um mit Bayern Münchens Lewandowski gleichzuziehen. Für beide geht es auch noch um die Kanone in der Serie A – und der Pole muss tatenlos zusehen.

Vier Tore in vier Spielen: Klingt viel – ist es für die beiden aber nicht. Ronaldo (30 Tore in 30 Spielen) trifft im Schnitt einmal pro Partie, knipste zuletzt zweimal doppelt gegen Atalanta Bergamo und Lazio Rom.

Holt Cristiano Ronaldo 2020 zum fünften Mal den Goldenen Schuh? Foto: imago/Marca

Das Gegentor beim 2:1 von Juventus Turin gegen Lazio erzielte, wie soll es anders sein, Immobile (30 Tore in 33 Spielen). Der einstige BVB-Flop ist in der ewigen Stadt eine unstoppbare Tormaschine geworden, beendete mit dem Treffer gegen Turin seine „Flaute“ von drei Partien ohne Erfolg.

Gegen die Mittelklasse-Klubs Cagliari und Hellas Verona und den Abstiegskandidaten Brescia will der Italiener seine Römer jetzt auf Königsklassen-Kurs halten, am letzten Spieltag geht es gegen den dieses Jahr enttäuschenden SSC Neapel.

Schnappt einer der beiden Stürmer Lewandowski noch den „Goldenen Schuh“ weg? Für den Angreifer von Bayern München wäre es der nächste Tiefschlag nach seiner persönlich besten Saison aller Zeiten.