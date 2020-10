Bayern München: Leihe oder fester Wechsel? DIESES Transfer-Detail lässt die FCB-Fans rätseln

München. Bayern München war am Deadline Day fleißig wie kaum ein anderer Verein in Europa. Gleich mehrere Deals tütete Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic ein, darunter die Verpflichtungen von Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr und Tiago Dantas.

Abgegeben wurde hingegen Michael Cuisance. Der talentierte Mittelfeldspieler schließt sich Olympique Marseille an. Jedoch sorgt eine Aussage des Spielers nun für Rätselraten bei den Fans des FC Bayern München.

Bayern München: Cuisance‘ Worte klingen nach endgültigem Abschied

Hinter Michael Cuisance liegen bewegte Tage. Der Franzose war eigentlich schon mit einem Bein bei Leeds United in der Premier League angekommen. Der bereits ausgehandelte Wechsel scheiterte am Ende allerdings am Medizincheck, welchen er nicht bestand.

In der Folge suchten die Münchener fieberhaft nach einer Lösung, um Cuisance doch noch abgeben zu können. Die Lösung lautete am Ende: Olympique Marseille. Seit langem gilt der französische Verein als Interessent am 21-Jährigen.

Bei Bayern konnte sich Michael Cuisance nicht durchsetzen. Foto: imago images/Philippe Ruiz

Kurz vor Schlussfrist wurde der Transfer dann dingfest gemacht. Die Eckdaten: Cuisance wird für eine Saison ausgeliehen, damit er die von ihm geforderte Spielzeit erhalten kann. Mit Marseille wird er sogar in der Champions League spielen. So heißt es von Vereinsseite. Darüber hinaus soll Olympique eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro besitzen.

Liest man sich allerdings Cuisance‘ Abschiedsworte in Richtung der Bayern-Fans in den sozialen Netzwerken durch, könnte man glatt auf die Idee kommen, es handle sich jetzt schon um einen festen Wechsel.

Thank you @fcbayern ! I learned a lot and met amazing teammates. It's a new chapter for me but I will never forget the good memories and support from the fans 🔴⚪ #MiaSanMia — Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) October 5, 2020

„Ich habe so viel gelernt und beeindruckende Mitspieler kennen gelernt. Für mich beginnt nun ein neues Kapitel, aber ich werde die guten Erinnerungen und die Unterstützung der Fans niemals vergessen“, schreibt der Youngster.

Die Fans waren sich wegen dieser Worte nicht ganz sicher, ob Cuisance nicht vielleicht schon mehr weiß als die Öffentlichkeit. „Du weißt aber schon, dass es nur eine Leihe ist, oder?“, kommentierte einer seiner Follower.

Cuisance verkündet Wechsel als erstes

Ebenfalls ungewöhnlich ist, dass Cuisance seinen Wechsel deutlich vor den Vereinen verkündete. Ob er nochmal zum FC Bayern München zurückkehren wird, wird sich spätestens im kommenden Sommer zeigen.

Bayern hatte den U20-Nationalspieler erst im vergangenen Sommer aus Gladbach für rund 12 Millionen Euro verpflichtet. In der mit Stars gespickten Mannschaft des Rekordmeisters konnte er sich in seinem ersten Jahr allerdings nicht wirklich durchsetzen. Er absolvierte zehn Bundesligaspiele, in denen er je ein Tor und eine Vorlage verzeichnen konnte. Außerdem machte er fünf Spiele für Bayerns zweite Mannschaft, die in der vergangenen Saison Meister in der Dritten Liga wurde. Dort traf er zwei Mal. (mh)