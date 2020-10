Bayern München: Verrückte Panne gegen Lok – DAS bemerkte fast niemand

Moskau. Als Joshua Kimmich Bayern München erlöste, war die Panne bereits behoben. Kaum einer hatte es bemerkt: Der Siegtor-Schütze vom 2:1 bei Lok Leipzig trug eine Halbzeit lang ein falsches Trikot!

45 Minuten lang trug der 25-jährige Star von Bayern München ein Trikot mit schwarzem Sponsoren-Flock auf der Brust. Bei seinem zehn Arbeitskollegen auf dem Platz war das „Telekom T“ dagegen neon-orange.

Bayern München: Trikot-Panne bei Joshua Kimmich

Seltsam: Das Vereins-Emblem und Ausrüster-Logo über dem Sponsoren-Druck hatten die richtige Farbe. Das Trikot war offenbar nicht falsch rausgelegt – sondern grundsätzlich falsch bedruckt worden.

Kimmich-Verwandlung bei Bayern München. Aufmerksame Zuschauer bemerkten: Der FCB-Star wechselte in der Halbzeit sein falsches Trikot. Foto: imago images/ITAR-TASS

Wie es zu dieser verrückten Panne kommen konnte, ist unklar. Erst in der Halbzeitpause war die kleine Panne bemerkt worden. In der Kabine wechselte Kimmich das Trikot und trug fortan das gleiche Shirt wie seine Teamkameraden.

Der Einheits-Look half: Im richtigen Trikot erzielte der DFB-Star sehenswert den Siegtreffer zum 2:1.

--------------------------------

--------------------------------

Bayern siegen – souverän ist anders

Eine überlegene Vorstellung wie in den Vorwochen lieferte Bayern München in Russland allerdings nicht ab. Bis in die Nachspielzeit musste der Titelverteidiger um den zweiten Sieg in der Gruppenphase der Champions League zittern. Alle Highlights der Partie zum Nachlesen gibt es hier >>

Drei weitere Auswärtsspiele in Folge stehen nun für den Rekordmeister an. Am Samstag (15.30 Uhr) ist der FC Bayern beim 1. FC Köln gefordert, anschließend geht es zu RB Salzburg (Dienstag, 21 Uhr), bevor das Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund (7. November, 18.30 Uhr) wartet.