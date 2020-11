Bayern München: Boateng-Beben! FCB-Aus des Weltmeisters beschlossen

München. „Wir freuen uns, Gespräche mit Bayern München zu führen“, sagte der Berater von Jerome Boateng letzte Woche. Doch diese Gespräche waren schnell vorbei.

Boateng-Beben bei Bayern München! Wie die „Bild“ berichtet, ist das Aus des Weltmeisters an der Säbener Straße bereits beschlossene Sache.

Bayern München: Vertrag von Jerome Boateng wird nicht verlängert

Der auslaufende Vertrag des Verteidigers wird demnach nicht verlängert. Ein echter Hammer, schließlich präsentiert sich der 32-Jährige derzeit in Top-Form. Selbst ein Nationalelf-Comeback wird immer lauter gefordert.

Bei Bayern München spielt Jerome Boateng wie zu seinen besten Zeiten – und traf gegen Salzburg sogar. Foto: imago images/Sammy Minkoff

Doch offenbar besteht für den Rekordmeister nicht einmal Gesprächsbedarf. Ein halbes Jahr vor dem Vertragsende ist für die Bayern beschlossen: Jerome Boateng muss gehen.

Noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als würde sich bei Jerome Boateng eine Bayern-Wende anbahnen. Im Sommer 2019 so gut wie weg, blühte der Abwehr-Routinier wieder auf und stand in dieser Saison in fast jedem Bundesliga-Spiel auf dem Platz.

Bayen München mutig

„Jerome fühlt sich unglaublich wohl hier. Die Mannschaft ist unglaublich fokussiert und professionell. All das passt zu Jerome“, sagt Boateng-Berater Damir Smoljan von der Agentur Lian Sports gegenüber „Sport 1“ jüngst. „Wir sind offen für Vertragsgespräche.“

Und weil Rekord-Einkauf Lucas Hernandez noch immer nicht die herausragende Verstärkung ist, die man sich erhofft hat und Neuzugang Tanguy Nianzou aufgrund einer schwereren Verletzung noch nicht unter Beweis stellen konnte, ob er FCB-Format hat, ist das früh beschlossene Boateng-Beben eine durchaus mutige Entscheidung.