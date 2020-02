Bayern – Hoffenheim im Live-Ticker: Irrer Start! Doppel-Eigentor und Müller – Spiel gedreht

München. Wie in der Bundesliga führt auch im DFB-Pokal der Weg zum Titel nur über den FC Bayern München. Am Mittwoch spielt der Rekord-Pokalsieger und Titelfavorit Bayern gegen Hoffenheim. Kann die Schreuder-Elf für die Sensation sorgen?

Erstmals in der Geschichte des DFB-Pokals kommt es zum Duelle Bayern – Hoffenheim. Dass der Titelverteidiger im Achtelfinal-Spiel Heimrecht genießt, macht den FCB zum haushohen Favoriten. Doch die Hoffenheimer fahren mit der klaren Devise in die Allianz Arena: Die Bayern aus dem Pokal werfen!

Bayern – Hoffenheim im Live-Ticker

Gelingt der TSG die Überraschung? DER WESTEN begleitet die Partie Bayern gegen Hoffenheim im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight des Pokalfights. Viel Spaß!

Bayern – Hoffenheim 3:1 (3:1)

Tore: 0:1 Boateng (ET/8.), 1:1 Hübner (ET/13.), 2:1 Müller (20.), 3:1 Lewandowski (36.)

Mögliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Coutinho - T. Müller, Gnabry, Lewandowski, Tolisso

Bank: Ulreich, Odriozola, Thiago, Cuisance, Dajaku, Goretzka, Hernandez, Batista-Meier, Zirkzee

Hoffenheim: Pentke - Akpoguma, B. Hübner, Nordtveit - Zuber, Grillitsch, Rudy, Kaderabek - Bruun Larsen - Kramaric, Bebou

Bank: Esser, Bicakcic, Dabbur, Baumgartner, Samassekou, Skov, Ribeiro, Beier, Posch

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 05.02.2020, 20.45 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Pause! 3:1 steht es in der Pause für den Favoriten. Die Bayern lagen früh durch ein Eigentor zurück, kamen ebenso schnell durch ein zweites Eigentor zurück und drehten die Partie dank Müller und Lewandowski. Kann die TSG noch einmal zurückkommen? Der zweite Durchgang wird es zeigen.

37.: TOOOOOOOOOOR für die Bayern!

Und da ist auch das obligatorische Lewandowski-Tor. Der Pole erhöht für immer stärker werdende Bayern per Kopf nach Alaba-Flanke und Müller-Verlängerung auf 3:1.

20.: TOOOOOOOOOOR für die Bayern!

Der Titelverteidiger dreht das Spiel! Völlig unbedrängt flankt David Alaba aus dem Halbfeld vor das Tor, findet Thomas Müller, der aus kurzer Distanz einnetzt. 2:1 FCB!

19.: Ein wirklich irrer Auftakt in diese K.o.-Partie. Die Bayern waren nach dem ersten Eigentor kurz geschockt, berappelten sich aber ruckzuck und sind seit dem Ausgleich die gewohnt überlegene Mannschaft. Doch Hoffenheim strahlt durch seine Geschwindigkeit stetige Konter-Gefahr aus.

13. TOOOOOOOOOOR für die Bayern!

Der Ausgleich – und wieder ist es ein Eigentor. Müller grätscht in eine flache Davies-Flanke, doch Hoffenheims Benjamin Hübner kommt ihm zuvor und versenkt den Ball unglücklich im eigenen Tor. Was ein irrer Auftakt!

5.: TOOOOOOOOOR für Hoffenheim!

DAS Tor zählt! Und es ist ein Eigentor. Beebou dringt in den Strafraum ein, will hart und flach in die Mitte passen. Bei seinem Klärungsversuch knallt Jerome Boateng die Kugel ins eigene Netz. Der Gast führt!

4.: Kaum läuft die Partie, da zappelt auch schon das Netz! Lewandowski macht nach Müller-Vorarbeit das 1:0 – denken alle! Doch „Lewy“ stand im Abseits. Das Tor zählt nicht!

1. Minute: Auf gehts! Bayern gegen Hoffenheim ist angepfiffen!

20.30 Uhr: In den beiden frühen Partien setzten sich die Favoriten durch. Leverkusen schlägt Stuttgart 2:1, Union Berlin gewinnt beim SC Verl 1:0.

20.24 Uhr: In 20 Minuten geht es los! Kann sich Bayern München für die Liga-Pleite rächen? Oder hat Hoffenheim noch einen Pfeil im Köcher und siegt erneut in München?

19.44 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So laufen die Teams in einer Stunde auf:

Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Coutinho, Tolisso, Gnabry - Lewandowski

Bank: Ulreich, Odriozola, Thiago, Cuisance, Dajaku, Goretzka, Hernandez, Batista-Meier, Zirkzee

Bank: Esser, Bicakcic, Dabbur, Baumgartner, Samassekou, Skov, Ribeiro, Beier, Posch

18.21 Uhr: Nicht wundern! Die ARD hat kurzfristig ihr Programm geändert und die Übertragung von Bayern gegen Hoffenheim verschoben. Hintergründe und Auswirkungen erfährst du hier >>

15.57 Uhr: Bei den gestrigen Pokalpartien gab es nicht nur reichlich Spannung und im Schnitt mehr als fünf Tore pro Partie – es gab auch hitzige Diskussionen um die neue Schiedsrichter-Vorgabe. Die Anweisung, Unsportlichkeiten strenger zu bestrafen, führte gestern zu Chaos und Fan-Wut. Während Werder-Verteidiger Moisander nach einer Brutalo-Attacke gegen BVB-Youngster Giovanni Reyna lediglich verwarnt wurde, schickte Schiedsrichter Harm Osmers Schalke-Coach Wagner mit Rot auf die Tribüne, weil er Gegenspieler Torunarigha hochhelfen wollte. Drücken wir die Daumen, dass uns derartige Dinge heute erspart bleiben.

12.28 Uhr: Sollte der Rekord-Pokalsieger den Super-GAU abwenden können, wäre es das 13. Pokal-Viertelfinale in Folge, das der FCB erreicht. Wahnsinn!

Mittwoch, 5. Februar, 12.27 Uhr: Matchday! In etwas mehr als acht Stunden ist es soweit. Strauchelt nach dem BVB und RB Leipzig auch der FC Bayern München?

22.45 Uhr: Bereits am heutigen Dienstag wurden die ersten vier Achtelfinal-Paarungen ausgetragen. Dabei musste unter anderem Borussia Dortmund bei Werder Bremen die Segel streichen (2:3). Schalke besiegte Hertha BSC nach 0:2-Rückstand 3:2 nach Verlängerung, bereits zuvor hatten Düsseldorf Kaiserslautern (5:2) und Frankfurt RB Leipzig (3:1) geschlagen.

17.44 Uhr: Schiedsrichter der morgigen Partie ist Sascha Stegemann aus Niederkassel. Der pfeift zum dritten Mal ein Pokalspiel des FCB, aus den beiden vorherigen Partien (2017 2:1 gegen Dortmund, 2016 3:1 gegen Augsburg) gingen die Münchener als Sieger hervor. Die Assistenten von Stegemann sind Thorsten Schiffner aus Konstanz sowie Sascha Thielert aus Buchholz in der Nordheide. Vierter Offizieller ist Timo Gerach aus Landau, Christian Dingert aus Gries sitzt als Video-Assistent vor dem Monitor.

16.19 Uhr: TSG-Trainer Alfred Schreuder muss in München weiterhin auf die beiden am Knie operierten Leistungsträger Oliver Baumann und Ishak Belfodil verzichten. Auch Dennis Geiger (Oberschenkelzerrung) reist nicht mit in die bayrische Landeshauptstadt. Hansi Flick fehlen am Mittwoch weiterhin Kinglsey Coman, Lucas Hernandez (beide Trainingsrückstand), Javi Martinez (Muskelbündelriss) und Niklas Süle (Reha nach Kreuzbandriss). Am Dienstag gesellte sich der nun der nächste Profi zu den Langzeitverletzten: Ivan Perisic erlitt im Training einen Knöchelbruch und fällt lange aus.

15.07 Uhr: Noch nie trafen Bayern und Hoffenheim im DFB-Pokal aufeinander. In der Liga ist die Bilanz aber wenig überraschend ziemlich eindeutig: Von den 23 Spielen gewannen die Münchener 15, nur dreimal feierte die TSG. Aber: Einer der drei Siege war das jüngste Aufeinandertreffen, als die Kraichgauer im Oktober in der Allianz Arena triumphierten (2:1).

Dienstag, 14.22 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Pokalspiel FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Hier begleiten wir das Spiel für dich und versorgen dich biss zum Anpfiff mit allen wissenswerten Informationen zum Achtelfinal-Duell.