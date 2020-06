Bayern München: Fans unter Schock! Legende kündigt Abschied an

München. Eine Ära geht zu Ende: Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt verlässt den FC Bayern München!

40 Jahre lang war der „Doc“ Mannschaftsarzt von Bayern München – am 30. Juni ist Schluss. Dann will sich Müller-Wohlfahrt auf seine Praxis in München konzentrieren.

Bayern München: Mannschaftsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt hört auf

Ein Schock für die Fans des Rekordmeisters. „Mull“, wie der Mediziner von den Spielern genannt wird, gehört praktisch zum Inventar des Vereins. 1977 kam Müller-Wohlfahrt von Hertha BSC zum FC Bayern und hielt ihm seither die Treue.

Zweimal ließ er sich als Teamarzt freistellen, 2008 nach einem Zoff mit Trainer Jürgen Klinsmann und 2013, nach einem Zerwürfnis mit Pep Guardiola. Immer kehrte er zurück, nachdem die Trainer ihren Hut nahmen.

Bei Bayern München hat Mannschaftsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt seinen Abschied verkündet. Foto: imago images/Pakusch

Nun ist endgültig Schluss! Am Ende der Saison beendet der 77-Jährige sein Engagement. Das verkündete der FC Bayern München. Künftig wird er seine Praxis leiten sowie ein wissenschaftliches Projekt in der „Universitätsklinik Rechts der Isar“.

Bayern-Stars haben freie Arzt-Wahl

Nicht ausgeschlossen, dass der gebürtige Ostfriese dennoch ab und an einen Bayern-Star behandeln wird – denn die Profis des FCB haben freie Arzt-Wahl.

„Wenn ich auf meine vierzig Jahre beim FC Bayern zurückblicke, bin ich glücklich und sehr zufrieden. Die Erlebnisse, die wir hier gemeinsam hatten, die Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben und vor allem die Menschen, die ich in diesem Verein kennengelernt habe, haben mein Leben nachhaltig geprägt“, erklärt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Dr. Müller-Wohlfahrt behandelt 1992 Bayern-Profi Thomas Berthold. Foto: imago/Pressefoto Baumann

Rummenigge: „Alle FCB-Erfolge tragen auch Müller-Wohlfahrts Namen“

Karl-Heinz Rummenigge lobt die FCB-Legende: „Mull hat über Jahrzehnte beim FC Bayern hervorragende Arbeit geleistet und damit weltweit einen Standard in der Sportmedizin gesetzt. Alle unsere Erfolge in den vergangenen vierzig Jahren tragen selbstverständlich auch den Namen Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.“

„Der ganze Verein und Generationen von Spielern - von Franz Beckenbauer und Gerd Müller über Klaus Augenthaler und Bastian Schweinsteiger bis hin zu Thomas Müller und Robert Lewandowski - schulden Mull ihren größten Dank“, so der Bayern-Boss weiter. „Wir freuen uns, Mull auch in Zukunft als Freund in unserer Mitte zu begrüßen und wünschen ihm von ganzem Herzen alles Gute für seine Zukunft!“ (dso)