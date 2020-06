Bayern München – Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Verletzungsschock nach sechs Minuten!

München. Am 31. Spieltag heißt es zum 104. Mal in der Bundesliga FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Bayern könnte sich gegen Gladbach vorzeitig den ersten Geistertitel sichern – dazu bedarf es allerdings auch Schützenhilfe aus Düsseldorf.

Das Topspiel der Bundesliga Bayern München – Borussia Mönchengladbach kannst du hier im Live-Ticker verfolgen.

FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker

Hier verpasst du keine Highlights zwischen Bayern und Gladbach!

----------------------

Startaufstellungen:

Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Hernández – Kimmich, Goretzka – Cuisance – Gnabry, Perisic – Zirkzee

Gladbach: Sommer – Elvedi, Ginter, Herrmann- Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Thuram

----------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 0:0 (-:-)

Tore: -

---------------------

16.: TOOOOOOR für Gladbach! Oder doch nicht? Hofmann machts. Der Treffer wird jedoch auf eine Abseitsstellung des Gladbachers überprüft – und zurückgenommen.

12.: Erste Bayern-Chance! Cuisance kann den Ball nach Brustvorlage von Perisic jedoch nicht platzieren und schießt aus 16 Metern weit drüber.

9.: Das sieht nicht gut aus bei Thuram. Der Gladbacher kommt nach einer längeren Behandlung zurück aufs Feld, humpelt seitdem jedoch ununterbrochen. Das ist bitter! Rose reagiert und bringt Embolo als Ersatz.

8.: Erster Offensiv-Versuch der Bayern. Schöne Kombination, dann schickt Zirkzee seinen Teamkollegen Gnabry aber ein Stück zu weit und der Ball landet unerreichbar im Aus.

6.: Wieder liegt Thuram. Diesmal jedoch ohne Fremdeinwirkung. Er scheint sich das Knie verdreht zu haben, muss erneut behandelt werden.

2.: Erster Schock für die Gladbach-Fans. Thuram bleibt nach einem ruppigen Einsteigen von Boateng kurz liegen und wird behandelt. Es geht aber weiter für den Stürmer.

1. Minute: Los geht's! Der Ball im Topspiel rollt.

---------------------

17.43 Uhr: Doppelter Hammer beim FC Bayern! Der von vielen Fans als Fehleinkauf abgestempelte Michael Cuisance steht in der Startelf! Auf der Bank sitzt zudem ein Unbekannter: Jamal Musiala. Flick könnte dem Mega-Talent heute eine Chance geben. Hier mehr dazu >>>

Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Hernández – Kimmich, Goretzka – Cuisance – Gnabry, Perisic – Zirkzee

Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Hernández – Kimmich, Goretzka – Cuisance – Gnabry, Perisic – Zirkzee Gladbach: Sommer – Elvedi, Ginter, Herrmann- Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Thuram

15.54 Uhr: Gladbach muss auf ihren Stürmer Plea verzichten, der Gelb-Rot gesperrt ist. Bei den Bayern fehlen Lewandowski und Müller jeweils wegen einer Gelbsperre.

13.04 Uhr: Stolpern die Bayern heute Abend über ihren Angstgegner? Als einziger Bundesligist kann der VfL eine positive Bilanz der letzten zehn Duelle vorweisen. Fünfmal gewannen die Fohlen gegen den Rekordmeister, nur viermal unterlagen sie – bei einem Remis.

11.43 Uhr: Wie der DFB jetzt bekanntgegeben hat, wird Felix Zwayer aus Berlin das Topspiel heute pfeifen. Unter seiner Regie siegte der FCB in dieser Spielzeit bereits in Paderborn (3:2), gegen den BVB (4:0) und in Köln (4:1). Gladbach machte beim 4:2 gegen Freiburg, 3:1 gegen Mainz und 3:1 in Frankfurt ebenfalls drei positive Erfahrungen unter Zwayers Leitung.

----------------------

Spielinfo:

Anstoß: Samstag, 13. Juni, 18.30 Uhr

Stadion: Allianz-Arena (München)

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

---------------------

Samstag, 9.55 Uhr: Matchday! Heute kann der FC Bayern die achte Meisterschaft in Folge eintüten. Dafür braucht er allerdings Schützenhilfe aus Düsseldorf. Mit einem Sieg gegen Gladbach und einer BVB-Niederlage bei der Fortuna ist auch rechnerisch alles klar.

17.13 Uhr: Vor dem Spiel sorgten die Bayern mit einer Pressemitteilung für Aufsehen. Wie der Verein bestätigte, wird der jahrelange Mannschaftsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt zum Ende der Saison sein Amt niederlegen. Hier erfährst du mehr dazu >>

15.53 Uhr: Die Mannschaft vom Niederrhein befindet sich in einem engen Kampf um die Champions-League-Plätze. Mit 56 Zählern befindet man sich punktgleich mit Bayer Leverkusen auf Rang vier. Leverkusen, die letzte Woche gegen Bayern verloren, hat das schlechtere Torverhältnis. RB Leipzig liegt mit drei Zählern Vorsprung davor.

14.25 Uhr: Doch aufgepasst Bayern: Schon im Hinspiel stellten die Fohlen den Münchenern ein Bein. Gladbach gewann damals 2:1. Es war eine von nur zwei Niederlagen unter der Leitung von Hansi Flick.

13.39 Uhr: Die Historie spricht in dieser Hinsicht ebenfalls für die Bayern. 49 Mal verließ der FCB gegen die Fohlen das Feld als Sieger, 29 Spiele endeten in einem Remis. Gladbach gewann lediglich 25 direkte Duelle.

---------------

----------------

12.58 Uhr: Es ist ein wahres Traditionsduell. Zum 104. Mal treffen die beiden Vereine in der Bundesliga aufeinander. Für den FC Bayern München dieses Mal mit einer besonderen Note: Gewinnen die Münchener und Dortmund verliert bereits zuvor in Düsseldorf, ist die achte Meisterschaft in Serie perfekt.

Freitag, 12. Juni, 12.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Hier erfährst du alles Relevante rund um die Partie.