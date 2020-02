Bayern – Hoffenheim im Live-Ticker: Haut der Bayern-Schreck den Titelverteidiger raus?

München. Wie in der Bundesliga führt auch im DFB-Pokal der Weg zum Titel nur über den FC Bayern München. Am Mittwoch spielt der Rekord-Pokalsieger und Titelfavorit Bayern gegen Hoffenheim. Kann die Schreuder-Elf für die Sensation sorgen?

Erstmals in der Geschichte des DFB-Pokals kommt es zum Duelle Bayern – Hoffenheim. Dass der Titelverteidiger im Achtelfinal-Spiel Heimrecht genießt, macht den FCB zum haushohen Favoriten. Doch die Hoffenheimer fahren mit der klaren Devise in die Allianz Arena: Die Bayern aus dem Pokal werfen!

Bayern – Hoffenheim im Live-Ticker

Gelingt der TSG die Überraschung? DER WESTEN begleitet die Partie Bayern gegen Hoffenheim im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight des Pokalfights. Viel Spaß!

---------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Bayern – Hoffenheim -:- (-:-)

Tore:

---------

Mögliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Goretzka - T. Müller, Lewandowski, Gnabry

Hoffenheim: Pentke - Posch, Akpoguma, B. Hübner, Skov - Grillitsch - Rudy, Baumgartner - Kaderabek, Dabbur - Kramaric

---------

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 05.02.2020, 20.45 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

---------

17.44 Uhr: Schiedsrichter der morgigen Partie ist Sascha Stegemann aus Niederkassel. Der pfeift zum dritten Mal ein Pokalspiel des FCB, aus den beiden vorherigen Partien (2017 2:1 gegen Dortmund, 2016 3:1 gegen Augsburg) gingen die Münchener als Sieger hervor. Die Assistenten von Stegemann sind Thorsten Schiffner aus Konstanz sowie Sascha Thielert aus Buchholz in der Nordheide. Vierter Offizieller ist Timo Gerach aus Landau, Christian Dingert aus Gries sitzt als Video-Assistent vor dem Monitor.

---------

+++ DFB-Pokal: Auslosung des Viertelfinals - hier gibt’s alle Infos +++

---------

16.19 Uhr: TSG-Trainer Alfred Schreuder muss in München weiterhin auf die beiden am Knie operierten Leistungsträger Oliver Baumann und Ishak Belfodil verzichten. Auch Dennis Geiger (Oberschenkelzerrung) reist nicht mit in die bayrische Landeshauptstadt. Hansi Flick fehlen am Mittwoch weiterhin Kinglsey Coman, Lucas Hernandez (beide Trainingsrückstand), Javi Martinez (Muskelbündelriss) und Niklas Süle (Reha nach Kreuzbandriss). Am Dienstag gesellte sich der nun der nächste Profi zu den Langzeitverletzten: Ivan Perisic erlitt im Training einen Knöchelbruch und fällt lange aus.

------------------------------------

-------------------------------------

15.07 Uhr: Noch nie trafen Bayern und Hoffenheim im DFB-Pokal aufeinander. In der Liga ist die Bilanz aber wenig überraschend ziemlich eindeutig: Von den 23 Spielen gewannen die Münchener 15, nur dreimal feierte die TSG. Aber: Einer der drei Siege war das jüngste Aufeinandertreffen, als die Kraichgauer im Oktober in der Allianz Arena triumphierten (2:1).

Dienstag, 14.22 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Pokalspiel FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Hier begleiten wir das Spiel für dich und versorgen dich biss zum Anpfiff mit allen wissenswerten Informationen zum Achtelfinal-Duell.