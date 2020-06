Leverkusen – FC Bayern im Live-Ticker: Bayern zerlegt die Werkself in wenigen Minuten

Leverkusen. Am Samstagnachmittag steigt in der BayArena die Partie: Leverkusen – FC Bayern.

Der Spitzenreiter FC Bayern München ist zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen, einem wahren Angstgegner des Rekordmeisters. Die letzten beiden Liga-Duelle gewann die „Werkself“.

Leverkusen – FC Bayern im Live-Ticker

Kann Bayer Leverkusen die Bayern noch stoppen? Oder geht der FCB den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft?

Alle Infos zum Spiel Leverkusen – FC Bayern findest du in unserem Live-Ticker!

Leverkusen – FC Bayern 1:3 (-:-)

Tore: 1:0 Alario (9.), 1:1 Coman (27.), 1:2 Goretzka (42.), 1:3 Gnabry (45.)

Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Tapsoba, S. Bender - Aranguiz, Baumgartlinger Amiri, Bailey - Bellarabi, Diaby - Alario

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry – Lewandowski

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 5. Juni, 15.30 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

46. Min: Weiter geht's in der BayArena.

Halbzeit: Die Zwischenstände auf den anderen Plätzen:

Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim 1:1

Eintracht Frankfurt - Mainz 0:1

RB Leipzig - SC Paderborn 1:0

Halbzeit: Bayern hat nach einem schwachen Start hier mächtig aufgedreht und die Partie auf seine Seite gezogen.

45. Min: Tooooor für die Bayern!

Und jetzt trifft auch Serge Gnabry. Nach dem er kurz zuvor noch an Hradecky gescheitert, trifft er nun per Lupfer zum 3:1. Leverkusen sieht bei diesem langen Ball überhaupt nicht gut aus - viel zu einfach.

42. Min: Tooooor für die Bayern

Nach einem Eckball für Leverkusen geht es schnell, bis Goretzka am Strafraum zum Abschluss kommt. Hradecky ist noch dran, kann das Tor aber nicht verhindern.

40. Min: Und jetzt sieht auch Thomas Müller die fünfte Gelbe Karte und fehlt gegen Gladbach.

36. Min: Bayern wird jetzt stärker und geht auf's zweite Tor.

32. Min: Gelbe Karte für Lewandowski und die hat Konsequenzen! Der Pole fehlt nächste Woche gegen Gladbach - es ist seine 5. Gelbe.

27. Min: Tooooor für die Bayern!

Da ist der Ausgleich. Diaby verliert den Ball im Aufbau an Goretzka. Der Mittelfeldmann schaltet schnell um und spielt einen langen Ball in die Spitze auf Coman. Der Franzose guckt Hradecky aus und trifft zum 1:1.

23. Min: Es ist sind schon über 20 Minuten gespielt und die Bayern warten immer noch auf ihre erste Torchance. Leverkusen macht das hier bislang sehr gut.

16. Min: Bayern versucht sich schnell von dem frühen Schock zu erholen, doch bislang gelingt das noch nicht.

9. Min: Tooooor für Leverkusen!

Was für eine Überraschung. Bayer Leverkusen führt gegen den Spitzenreiter. Nach einem Einwurf geht es ganz schnell, Alario kommt frei durch und düpiert Neuer mit einem Flachschuss in die kurze Ecke!

8. Min: Frühere Gelbe Karte für Coman. Der Franzose hatte versucht einen Freistoß zu schinden.

5. Min: Leverkusen versucht es wie schon gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) und Freiburg (1:0) mit einer Dreierkette.

Anpfiff: Der Ball rollt. Leverkusen stößt an.

15.29 Uhr: Die Teams betreten den Platz. Der Einlauf fällt wie immer aus, die Kapitäne Baumgartlinger und Neuer treffen sich bei der Seitenwahl.

15.25 Uhr: Neben der Partie in Leverkusen spielen um 15.30 Uhr außerdem Düsseldorf gegen Hoffenheim, Frankfurt gegen Mainz und Leipzig gegen Paderborn.

15.15 Uhr: Noch 15 Minuten, dann geht's endlich los!

15.00 Uhr: Bei den Bayern sitzt Thiago anders als angenommen zunächst auf der Bank. Goretzka und Kimmich bilden die Doppel-Sechs.

14.44 Uhr: Schock für die Werkself! Kai Havertz fällt kurzfristig mit muskulären Problemen aus.

14.35 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Tapsoba, S. Bender - Aranguiz, Baumgartlinger Amiri, Bailey - Bellarabi, Diaby - Alario

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry – Lewandowski

14.03 Uhr: Die Bayern müssen heute weiterhin ohne Corentin Tolisso (Sprunggelenks-OP) und Nikas Süle (Kreuzbandriss) auskommen. Dafür könnte Thiago ins Team zurückkehren. Auch Lucas Hernandez hat seine Adduktorenprobleme überstanden und steht wieder zur Verfügung.

11.45 Uhr: Die Partie leiten wird ein ganz Erfahrener. Manuel Gräfe heißt der Schiedsrichter der Begegnung. Gräfe hat mittlerweile schon 269 Bundesliga-Spiele als Unparteiischer auf dem Buckel.

Samstag, 06. Juni, 9.35 Uhr: Es ist Spieltag! In etwas weniger als sechs Stunden gastiert der Rekordmeister in Leverkusen.

15.49 Uhr: Die Bayern ihrerseits sind in einer überragenden Form. Unter Hansi Flick gewann der Rekordmeister 22 von 25 Pflichtspielen. Die letztenzehn Partien in Folge verließ man als Sieger.

13.23 Uhr: Davor gelang der Werkself ein 3:1-Erfolg zu Hause gegen den FCB (Rückrunde 18/19). Gelingt es Leverkusen die Mini-Serie aufrecht zu erhalten?

11.52 Uhr: Zuletzt gelang es Leverkusen allerdings gleich zwei Mal in Folge die Bayern zu schlagen. In der Hinrunde gewann Bayer das Duell in der Allianz Arena mit 2:1.

11.44 Uhr: Im direkten Vergleich liegen die Bayern ziemlich weit vorne. In der Bundesliga trafen die Teams 81 Mal aufeinander, 47 Mal gingen die Bayern als Sieger vom Platz und nur 18 Mal gewann die Werkself.

10.14 Uhr: Den einzigen Rückschlag erlitt das Team von Trainer Peter Bosz gegen den VfL Wolfsburg. In der englischen Woche unterlag Bayer mit 1:4.

10.01 Uhr: Der Gastgeber Leverkusen präsentierte sich vor und nach der Corona-Pause ebenfalls in bestechender Form und kämpft mit Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig um die Champions-League-Plätze.

09.21 Uhr: Nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund ist der Vorsprung auf Platz zwei auf sieben Zähler angewachsen. Der Titel ist den Bayern in diesem Jahr kaum noch zu nehmen.

09.18 Uhr: Der FC Bayern München ist auf dem besten Weg zur achten Meisterschaft in Folge. Unter Trainer Hansi Flick streben die Münchner wieder nach der Bestform.

Freitag, 05. Juni, 09.02 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für die Partie Leverkusen – FC Bayern. Alle Informationen rund um die Begegnung erhältst du hier.