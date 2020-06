ARD: Sportschau-Schock! Quoten im Keller – haben die Fans keinen Bock auf Geisterspiele?

Die ARD Sportschau steht vor einem Rätsel! Die traditionsreiche Fußball-Sendung kämpft mit einem extremen Absturz der Zuschauerzahlen.

4,81 Millionen Menschen schalteten vor der Coronakrise durchschnittlich ein, wenn die ARD Sportschau auf Sendung ging. Seit dem Bundesliga-Restart rauschen die Quoten in den Keller.

ARD Sportschau: Einschaltquoten im Keller – Geisterspiele schuld?

Lediglich 4,11 Millionen wollten die Bundesliga-Highlights am ersten Spieltag nach der Corona-Pause sehen, 3,77 Millionen am zweiten und am vergangenen Wochenende sogar nur noch 3,3 Millionen.

Damit rutscht die ARD Sportschau bei den Marktanteilen auf unter 20 Prozent ab – ein Wert, der vor der Coronakrise unvorstellbar war.

Die ARD Sportschau kämpft mit rapide abstürzenden Quoten. Foto: imago images / DeFodi

„Wir merken im Moment einen erkennbaren Rückgang des Interesses“, bestätigt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

„Wir hatten auch bei den beiden Sendungen während der vergangenen Woche, insbesondere am Mittwoch, weniger Zuschauer als sonst in der Regel bei englischen Wochen – und das trotz des Dortmund - Bayern-Spiels. Das ist sehr schade.“

ARD-Sportkoordinator vermutet Protest der Fußballfans als Grund

Nicht einmal der Meister-Gipfel Dortmund gegen Bayern rettete die Sportschau-Quoten. Doch woher kommt die besorgniserregende Entwicklung?

„Ich weiß nicht, ob das nicht so herausragende Zuschauerinteresse auch Protest ist“, mutmaßt Axel Balkausky. „Aber Fußball ist einigen Menschen im Moment anscheinend nicht so wichtig wie sonst.“

Leere Stadien, weniger Interesse – der ARD-Sportkoordinator äußert Protest als möglichen Grund für die fallenden Einschaltquoten der Sportschau. Foto: imago images / Poolfoto

+++ „Doppelpass“: Experte schonungslos offen über Schalke: „Die Torhüter sind verbrannt“ +++

Haben die Fans keinen Bock auf Geisterspiele?

Haben die Deutschen keinen Bock auf Geisterspiele? Eine plausible Erklärung, schaut man sich die noch immer hitzigen Diskussionen um das Für und Wider des Liga-Neustarts an.

„Fußball ohne Fans ist Nichts“, sagten Plakate in mehreren Bundesliga-Stadien – und sprachen damit vielen Fans aus der Seele.

Ein anderer Erklärungsansatz: Die Menschen haben nach Wochen des Lockdowns die Mattscheibe satt. „Das Wetter ist gut, und die Menschen sind fernsehmüde, nachdem sie wochenlang vor den Bildschirmen verbracht haben“, vermutet Sportmedien-Experte Kay Dammholz gegenüber „Sportbuzzer“.

Sommer, Sonne, Geisterspiele – und der Meister steht praktisch auch schon fest

Er geht davon aus, dass sich die Quoten der ARD Sportschau bald wieder erholen werden.

Jedoch: Der Sommer ist da, ein Ende der skurrilen Geisterspiel-Kulisse nicht in Sicht und die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft wohl gefallen. Nicht die besten Voraussetzungen für die Sportschau.