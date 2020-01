FC Bayern München: Fans irritiert – aus diesem Grund reist Thiago vorzeitig aus Doha ab

Der FC Bayern München will in der Rückrunde wieder angreifen. Im Winter-Trainingslager in Doha schaffen die Bayern-Stars die Grundlage für die geplante achte Meisterschaft in Serie.

Allerdings plagen den FC Bayern München zahlreiche Verletzungen. Unter anderem blieb Torjäger Robert Lewandowski im heimischen Trainingszentrum an der Säbener Straße. Jetzt muss auch noch Thiago vorzeitig abreisen - die Fans sind irritiert.

FC Bayern München: Thiago reist vorzeitig ab

„Mittelfeldspieler Thiago wird vorzeitig vom Trainingslager des FC Bayern in Doha abreisen“, verkündeten die Münchner am Donnerstagmorgen auf ihrer Homepage.

Nach der Vormittagseinheit wird der 28-Jährige das Team verlassen und zurück nach München reisen.

Thiago wird wieder Vater

Der Grund: Seine Frau Júlia Vigas erwartet das zweite gemeinsame Kind. Der Spanier will selbstverständlich seiner Ehefrau bei der Geburt beistehen.

Seit 2015 sind die beiden verheiratet und haben bereits einen zweijährigen Sohn.

Die Bayern-Fans können also aufatmen. Thiago fällt nur für das Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg (Samstag 15.30 Uhr) aus.

Wie die Zukunft des Spaniers aussieht, ist noch unklar. Juventus Turin soll laut der „Tuttosport“ Interesse an einem Tauschgeschäft haben. Emre Can solle im Gegenzug nach München zurückkehren. (fs)