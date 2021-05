1. FC Köln – Holstein Kiel: Polizei wappnet sich – kommt es erneut zu Ausschreitungen?

1. FC Köln und Holstein Kiel: in der Relegation geht es um den letzten freien Platz in der Bundesliga.

Wer spielt in der nächsten Saison erstklassig? Der 1. FC Köln? Oder Holstein Kiel?

1. FC Köln – Holstein Kiel: Das Bundesliga-Relegationshinspiel im Live-Ticker

Wir berichten im Live-Ticker über das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel am Mittwochabend (18.30 Uhr auf DAZN). Hier bekommst du alle Infos, die du brauchst!

--------------------

Aufstellungen:

Köln: Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Öczan - Wolf, Hector, Jakobs - Duda

Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Öczan - Wolf, Hector, Jakobs - Duda Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, van den Bergh - Ignjovski - Porath, Hauptmann, Lee - Bartels, Serra

--------------------

1. FC Köln - Holstein Kiel (-:-)

Tore: -

--------------------

17.42 Uhr: Bei Kiel beginnt Gelios statt Delios im Tor. Komenda, Ignovski, Hauptmann und Porath kommen für Lorenz, Reese (beide Bank) sowie Meffert und Mühling (beide Gelbsperre).

17.38 Uhr: Die Aufstellungen sind raus: Der angeschlagene Andersson sitzt erstmal auf der Bank. Für ihn startet Duda in der Spitze. Skhiri und Jakos kehren nach Sperre zurück.

16.59 Uhr: Am Samstag war es rund um das Kölner Stadion zu schweren Ausschreitungen zwischen einigen Chaoten und der Polizei gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Drohen ähnliche Szenarien auch am heutigen Abend?

Die Polizei wappnet sich jedenfalls. Über 300 Polizisten werden rund um das Stadion im Einsatz sein. „Wir werden von Anfang an mit starken Kräften präsent sein und gegen Straftäter wird die Polizei konsequent vorgehen. Wer den greifbaren Klassenerhalt morgen dazu missbraucht, gefährliche Pyrotechnik abzubrennen oder Einsatzkräfte anzugreifen, wird von uns aus dem Verkehr gezogen werden“, stellt Einsatzleiter Sven Rothe unmissverständlich klar.

15.15 Uhr: Zollen die Kieler der hohen Belastung der letzten Wochen Tribut? Weil die Störche im April in Quarantäne mussten, hatte es das Schlussprogramm in sich. Neun Spiele in nicht mal 30 Tagen und nun kommen auch noch die beiden Relegationen dazu.

Zunächst sah es so aus, als hätte Kiel das alles gut weggesteckt, doch in den letzten beiden Partien gegen Darmstadt und Karlsruhe wurde auch die Erschöpfung zum Verhängnis. Ein Nachteil auch für die Spiele gegen Köln?

9.08 Uhr: Kiel hat den direkten Aufstieg am letzten Spieltag verspielt. Nach zwei Quarantänen in dieser Saison hat es der Köln-Gegner auch vor dem Relegationshinspiel personell nicht leicht. Zu den Langzeit-Ausfällen fehlen Jonas Meffert und Alexander Mühling gelbgesperrt.

Damit wird wohl Aleksandar Ignjovski nach seiner Covid-19-Erkrankung in die Startelf zurückkehren müssen. Ein Risiko, weiß auch Coach Ole Werner, doch „allzu viele andere Optionen gibt es nicht mehr."

07.02 Uhr: Zuletzt spielte der 1. FC Köln quasi häufig ohne echten Stürmer. Die Hoffnungen ruhen auf Angreifer Sebastian Andersson, der gegen Schalke von Beginn an auflaufen konnte. „Ich möchte nicht ausschließen, dass Sebastian Andersson am Mittwoch dabei ist. Zuletzt hat er mehr Zeit gebraucht, aber es kann diesmal auch anders sein Schau'n mer mal, hat mal ganz großer Spieler und Trainer gesagt“, sagte Friedhelm Funkel auf der Pressekonferenz.

Mittwoch, 26. Mai, 06.58 Uhr: Matchday! Damit herzlich willkommen zum ersten Showdon um den Auf- bzw. Abstieg.

19.38 Uhr: Holstein Kiel hingegen verspielte den direkten Aufstieg tagsdarauf mit einer 2:3-Niederlage gegen Darmstadt. Weil sich Greuther Fürth gegen Düsseldorf durchsetzte und drei Punkte holte, müssen die Störche nun nachsitzen.

16.51 Uhr: In einem dramatischen Schlussfinish hatte sich der FC noch auf Platz 16 gerettet. Dazu reichte der knappe 1:0-Sieg am 34. Spieltag gegen Schalke 04. Weil Werder Bremen gleichzeitig gegen Gladbach verlor, bekommen die Geißböcke die zweite Chance.

11.15 Uhr: Der 1. FC Köln hoffte gegen Kiel auf eine Zuschauer-Rückkehr. Doch daraus wird nichts. „Es gab im Vorfeld des Heimspiels in der Relegation gegen Kiel einen sehr guten Austausch mit der Stadt Köln und unserem Gesundheitsamt. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich für die Unterstützung von Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Stadtdirektorin Andrea Blome bedanken, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir am Mittwoch zumindest mit 1000 Zuschauern spielen können. Da die Inzidenz nicht permanent unter 100 lag, greift nach wie vor die Bundesnotbremse“, so Kölns Finanzboss Alexander Wehrle gegenüber dem „Express“. „Das akzeptieren wir.“

11.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Relegationshinspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.