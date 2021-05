1. FC Köln – Holstein Kiel: Relegation! Schießt Kiel den FC in Liga zwei?

1. FC Köln und Holstein Kiel: in der Relegation geht es um den letzten freien Platz in der Bundesliga.

Wer spielt in der nächsten Saison erstklassig? Der 1. FC Köln? Oder Holstein Kiel?

1. FC Köln – Holstein Kiel: Das Bundesliga-Relegationshinspiel im Live-Ticker

Wir berichten im Live-Ticker über das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel am Mittwochabend (18.30 Uhr auf DAZN). Hier bekommst du alle Infos, die du brauchst!

Aufstellungen:

Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Öczan - Wolf, Hector, Kainz - Duda Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Ignjovski - Porath, Lee - Bartels, Serra, Reese

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

1. FC Köln - Holstein Kiel (-:-)

Tore: -

14.30 Uhr: Zuletzt spielte der 1. FC Köln quasi ohne echten Stürmer. Die Hoffnungen ruhen auf Angreifer Sebastian Andersson. „Ich möchte nicht ausschließen, dass Sebastian Andersson am Mittwoch dabei ist. Zuletzt hat er mehr Zeit gebraucht, aber es kann diesmal auch anders sein Schau'n mer mal, hat mal ganz großer Spieler und Trainer gesagt“, sagte Friedhelm Funkel auf der Pressekonferenz.

11.15 Uhr: Der 1. FC Köln hoffte gegen Kiel auf eine Zuschauer-Rückkehr. Doch daraus wird nichts. „Es gab im Vorfeld des Heimspiels in der Relegation gegen Kiel einen sehr guten Austausch mit der Stadt Köln und unserem Gesundheitsamt. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich für die Unterstützung von Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Stadtdirektorin Andrea Blome bedanken, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir am Mittwoch zumindest mit 1000 Zuschauern spielen können. Da die Inzidenz nicht permanent unter 100 lag, greift nach wie vor die Bundesnotbremse“, so Kölns Finanzboss Alexander Wehrle gegenüber dem „Express“. „Das akzeptieren wir.“

11.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Relegationshinspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.