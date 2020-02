Köln – Bayern im Live-Ticker: Rückstand verkürzt! Uth trifft für den „Effzeh“

Köln. Am Sonntag steigt am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga die Partie: Köln – Bayern.

Nach der Derby-Absage am vergangenen Spieltag empfängt Köln Bayern im heimischen Rhein-Energie-Stadion.

Köln – Bayern im Live-Ticker

Kann der 1. FC Köln den Spitzenreiter aus München ärgern oder verteidigt Bayern München souverän die Tabellenführung?

Kann der 1. FC Köln den Spitzenreiter aus München ärgern oder verteidigt Bayern München souverän die Tabellenführung?

Köln – Bayern 1:4 (0:3)

Tore: 0:1 Lewandowski (3.), 0:2 Coman (5.), 0:3 Gnabry (12.), 0:4 Gnabry (66.), 1:4 Uth (70.)

Aufstellungen:

Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach (29. Kainz) - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs – Cordoba

Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng (46. Hernandez), Alaba, Davies - Kimmich (58. Tolisso), Thiago - T. Müller - Coman, Gnabry – Lewandowski

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 16.02, 15.30 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Schiedsrichter: Felix Zwayer

70. Minute: Tooooor für den 1. FC Köln!

Und da ist es passiert! Die Kölsche Jecke toben! Ein richtig schöner Angriff vom "Effzeh". Cordoba sucht Kainz auf der Linkenaußenbahn, der hat genug Übersicht und findet Uth am langen Pfosten. Die Leihgabe vom FC Schalke braucht nur noch den Fuß hinzuhalten und trifft zum 1:4!

69. Minute: Gute Chance für den 1. FC Köln. Mark Uth hat viel Platz, aber schießt zu zentral. Kein Problem für Neuer.

66. Minute: Toooooor für die Bayern!

Schönes Solo von Serge Gnabry, der von den Linkenaußenbahn in die Mitte zieht und mit einem grandiosen Abschluss den Ball im langen Eck unter bringt!

58. Minute: Tolisso kommt für Kimmich. Köln ist jetzt deutlich besser im Spiel. Die Kölner wirken deutlich entschlossener in den Zweikämpfen und versuchen nach vorne zu spielen.

54. Minute: Die zweite Hälfte beginnt deutlich ruhiger für den 1. FC Köln zum jetzigen Zeitpunkt stand es in der ersten Halbzeit schon 2:0 für Bayern.

46. Minute: Tor für den 1. FC Köln. Cordoba trifft zum 1:3, aber der VAR schreitet ein. Die Entscheidung: Abseits - kein Tor!

46. Minute: Und weiter geht's! Flick bringt Hernandez für Boateng. Boateng hat in der ersten Hälfte Gelb gesehen und fehlt im nächsten Spiel

Halbzeit: Jetzt gibt's den Pausentee. Nach dem furiosen Start hat sich die Partie ein wenig beruhigt. Wir melden uns zur zweiten Halbzeit wieder.

43. Minute: Die Bayern haben einen Gang zurückgeschraubt. Köln wird froh sein, wenn Schiedsrichter Zwayer gleich zu Pause pfeift.

37. Minute: Aluminium! Kimmich spielt eine flache Hereingabe, die an allen vorbeirauscht und gegen den Pfosten knallt.

34. Minute: Auch das noch! Keeper Timo Horn hat sich verletzt. Ersatzkeeper Grahl steht schon bereit, aber Trainer Gisdol wartet noch mit dem Wechsel.

29. Minute: Die Bayern lassen hier nicht nach und kontern. Gnabry umkurvt Horn und trifft nur die Latte.

25. Minute: Bitter für den 1. FC Köln. Katterbach bleibt nach einer im Strafraum liegen und muss behandelt werden. Das sieht nicht gut aus.

23. Minute: Es scheint so als hätte Kingsley Coman den Ball vermisst. Der Franzose dreht hier heute richtig auf.

20. Minute: Schon 8 Minuten kein Tor mehr, die Bayern lassen nach. Dabei hatte Thiago gerade wieder eine große Möglichkeit auf 4:0 zu erhöhen.

14. Minute: Wie soll das hier heute noch enden? Wenn das so weiter geht, gewinnen die Bayern zweistellig.

12. Minute: Toooooor für die Bayern!

Jetzt ist aber bald mal gut! Bayern trifft schon wieder! Dieses Mal ist es Serge Gnabry. Nach einer Ecke läuft er quer im Strafraum, zieht ab und der Ball schlägt im unteren rechten Eck ein.

5. Minute: Toooooor für die Bayern!

Was ist den hier los? Die Bayern scheinen kurzen Prozess zu machen! Nach einer schönen Kombination legt Lewandowski quer zu Müller, der schiebt weiter auf Coman und der Franzose trifft bei seinem Comeback aus ca. 10 Metern ins Tor!

3. Minute: Toooooor für die Bayern!

Früher Schock für den Gastgeber und was für ein Start von den Bayern! Lewandowski trifft zur frühen Führung. Nach einem einfachen Doppelpass spielt Müller auf Lewandowski, der in den Strafraum eindringt und trifft.

Anpfiff: Los geht`s! Der Ball rollt.

15.28 Uhr: Die Hymne des 1. FC Köln erklingt, die Teams betreten den Platz.

15.13 Uhr: Nicht im Kader der Bayern steht heute Ivan Perisic. Er hat sich am Sprunggelenk verletzt.

15.08 Uhr: Die Konkurrenz hat gestern vorgelegt, die Bayern müssen heute nachziehen. Wir stellen uns die Frage: Kann Köln den Erfolgslauf der Münchner stoppen oder marschiert der FCB weiter?

14.53 Uhr: Gisdol schickt die gleiche Elf ins Rennen wie beim 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg.

14.51 Uhr: Diese Kicker sollen die Bayern schlagen:

Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs – Cordoba

14.44 Uhr: Kingsley Coman gibt damit sein Comeback in der Startformation. Der Franzose war lange wegen einer Kapselverletzung ausgefallen. Weichen muss dafür Leon Goretzka.

14.43 Uhr: ...und da sind sie auch schon! Hier die Elf des FC Bayern München:

Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - T. Müller - Coman, Gnabry – Lewandowski

14.30 Uhr: In gut einer Stunde geht es los, wir warten gespannt auf die Startaufstellungen....

13.15 Uhr: Sein Gegenüber Markus Gisdol: „Ich hatte mit meinen Teams viele knappe Spiele gegen die Bayern. Wir waren häufig knapp davor, etwas zu holen. Das zeigt mir persönlich, dass immer auch etwas möglich ist, gegen solche Gegner zu punkten. Wir freuen uns auf das Spiel, wissen aber auch, dass es eine sehr schwere Aufgabe werden wird.“

13.11 Uhr: Bayern-Trainer Hansi Flick sagt vor dem Duell: „Seit Markus Gisdol die Mannschaft übernommen hat, ist Köln sehr erfolgreich und hat sehr viele Punkte geholt. Die Art und Weise, wie sie verteidigen, ist sehr mutig. Sie setzen den Gegner teilweise sehr hoch unter Druck und wenn sie den Ball gewinnen, wissen sie natürlich auch, wie man schnell umschaltet. Es ist eine Mannschaft, die uns sehr wehtun kann, wenn man zu nachlässig ist. Das sind Dinge, die wir möglichst nicht zeigen wollen.“

12.44 Uhr: Nach "Sabine" kommt Sturmtief "Victoria". Der Wetterdienst meldet für den Sonntag schwere Sturmböen von bis zu 90 km/h. Allerdings ist die Partie des 1. FC Köln gegen den FC Bayern München gefährdet.

Sonntag, 16. Februar, 10.09 Uhr: Guten Morgen und einen wunderschönen Sonntag! Wir freuen uns heute auf das Gastspiel des Rekordmeisters beim 1. FC Köln. Um 15.30 Uhr geht's los.

20.20 Uhr: Das Topspiel des 22. Spieltags ist auch beendet. Gladbach schlägt Fortuna Düsseldorf im kleinen Derby deutlich mit 4:1. Alle Infos dazu HIER!

17.32 Uhr: RB Leipzig zieht mit dem souveränen Sieg erstmal wieder an den Bayern vorbei. Die können aber ja bekanntlich gegen den 1. FC Köln nachlegen.

17.30 Uhr: Die Bundesliga-Ergebnisse vom Samstagnachmittag:

SC Paderborn – Hertha BSC 1:2

Union Berlin – Bayer Leverkusen 2:3

RB Leipzig – Werder Bremen 3:0

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg 2:3

FC Augsburg – SC Freiburg 1:1

14.46 Uhr: Auch die vergangenen Aufeinandertreffen der Kölner und Münchener sprechen eine deutliche Sprache: Der „Effzeh“ wartet seit neun Jahren (!) auf einen Sieg gegen den Branchenprimus. Am 5. Februar 2011 errangen die Kölner ein 3:2. Danach folgten zehn Niederlagen und ein Unentschieden.

10.13 Uhr: Der Rekordmeister hat somit wieder die Tabellenführung übernommen. Allerdings beträgt der Vorsprung auf RB Leipzig lediglich einen Zähler.

10.11 Uhr: Die Bayern blicken auf eine zuletzt tadellose Bilanz. In 2020 haben die Münchner noch keine Partie verloren. Die Partien: Hertha – Bayern 0:4, Bayern – Schalke 5:0, Mainz – Bayern 1:3, Bayern – Hoffenheim 4:3 (DFB-Pokal), Bayern – Leipzig 0:0.

Die letzten fünf Duelle

Bayern München – Köln 4:0

Köln – Bayern München 1:3

Bayern München – Köln 1:0

Köln – Bayern München 0:3

Bayern München – Köln 1:1

08.36 Uhr: …warum hat der „Effzeh“ ein Spiel weniger? Weil das Derby abgesagt werden musste. Aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ sagten die Verantwortlichen die Begegnung beim Erzrivalen Gladbach ab. Eine sichere An- und Abreise der Fans wäre bei diesen Witterungen nicht mehr gewährleistet gewesen. Nachgeholt wird die Partie am 11. März. Alles dazu erfährst du hier!

08.32 Uhr: Der 1. FC Köln hat den Schwung vom Ende der Rückrunde mit über die Winterpause nehmen können. Aus den ersten drei Spielen holte der 1. FC Köln sechs Punkte – allesamt zuhause. Die Spiele: Köln – Wolfsburg 3:1, Dortmund – Köln 5:1, Köln – Freiburg 4:0. Damit haben die Kölner sich einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsränge erarbeitet. 6 Punkte liegt Köln vor der Fortuna und hat noch ein Spiel weniger…

Samstag, 15. Februar, 08.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. DER WESTEN versorgt dich mit allen wichtigen Infos rund um die Begegnung.