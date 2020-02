1. FC Köln – FC Bayern München im Live-Ticker: Kann Köln die Bayern stoppen?

Hansi Flick steht mit Bayern München vor einem Gastspiel in Köln.

Köln. Am Sonntag steigt am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga die Partie: Köln – Bayern München.

Nach der Derby-Absage am vergangenen Spieltag empfängt Köln Bayern München im heimischen Rhein-Energie-Stadion.

1. FC Köln – FC Bayern München im Live-Ticker

Kann der 1. FC Köln den Spitzenreiter aus München ärgern oder verteidigt Bayern München souverän die Tabellenführung?

DERWESTEN begleitet die Partie Köln – Bayern München im Live-Ticker und liefert dir schon vor dem Anpfiff alles Wissenswerte rund um die Begegnung am 22. Spieltag.

------------

Köln – Bayern München -:- (-:-)

Tore:

------------

Mögliche Aufstellungen:

Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs – Cordoba

Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Thiago - T. Müller, Gnabry – Lewandowski

------------

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 16.02, 15.30 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Schiedsrichter: Felix Zwayer

------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------

10.13 Uhr: Der Rekordmeister hat somit wieder die Tabellenführung übernommen. Allerdings beträgt der Vorsprung auf RB Leipzig lediglich einen Zähler.

10.11 Uhr: Die Bayern blicken auf eine zuletzt tadellose Bilanz. In 2020 haben die Münchner noch keine Partie verloren. Die Partien: Hertha – Bayern 0:4, Bayern – Schalke 5:0, Mainz – Bayern 1:3, Bayern – Hoffenheim 4:3 (DFB-Pokal), Bayern – Leipzig 0:0.

------------

Die letzten fünf Duelle

Bayern München – Köln 4:0

Köln – Bayern München 1:3

Bayern München – Köln 1:0

Köln – Bayern München 0:3

Bayern München – Köln 1:1

------------

08.36 Uhr: …warum hat der „Effzeh“ ein Spiel weniger? Weil das Derby abgesagt werden musste. Aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ sagten die Verantwortlichen die Begegnung beim Erzrivalen Gladbach ab. Eine sichere An- und Abreise der Fans wäre bei diesen Witterungen nicht mehr gewährleistet gewesen. Nachgeholt wird die Partie am 11. März. Alles dazu erfährst du hier!

08.32 Uhr: Der 1. FC Köln hat den Schwung vom Ende der Rückrunde mit über die Winterpause nehmen können. Aus den ersten drei Spielen holte der 1. FC Köln sechs Punkte – allesamt zuhause. Die Spiele: Köln – Wolfsburg 3:1, Dortmund – Köln 5:1, Köln – Freiburg 4:0. Damit haben die Kölner sich einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsränge erarbeitet. 6 Punkte liegt Köln vor der Fortuna und hat noch ein Spiel weniger…

Samstag, 15. Februar, 08.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. DERWESTEN versorgt dich mit allen wichtigen Infos rund um die Begegnung.