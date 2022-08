WestLotto: Garantierter Gewinn mit dem Lotto-SuperDing

Das Lotto-SuperDing ist immer sehr begehrt und meist schnell ausverkauft, denn nur damit kann man so günstig wie nie bei LOTTO 6aus49 teilnehmen.

Da ist es wieder: Ab sofort ist das Lotto-SuperDing (LSD) zu bekommen – in allen WestLotto-Annahmestellen und auf www.westlotto.de.

Essen. Nur beim LSD lassen sich 50 Lottotipps für 85 Euro spielen, für die es dann garantiert 42,50 Euro zurückgibt.

50 Tipps für LOTTO 6aus49

Diese Chance gibt es nur einmal im Jahr: Nur mit dem LSD kann man so günstig wie nie LOTTO 6aus49 spielen. Das komplette LSD-Paket besteht aus 50 Lottotipps, mit denen jeder Spielteilnehmer an der Ziehung am Samstag, 1. Oktober, teilnimmt. Der Preis für das vollständige Paket: 85 Euro.

Foto: Schlag und Roy GmbH

Durch eine zusätzliche Ziehung mit einem weiteren Gewinnrang ist der Gewinn von 42,50 Euro garantiert. Das bedeutet, dass die Tipper nicht nur in jedem Fall die Hälfte des Einsatzes zurückerhalten, sondern gleichzeitig 50 Chancen auf den Jackpot oder auf Treffer in den acht weiteren regulären Gewinnklassen haben.

Limitiertes Angebot

Die Zahl der LSD-Pakete ist auf 200.000 begrenzt und nur in Nordrhein-Westfalen erhältlich. In der Regel sind die Pakete bereits einige Zeit vor der Ziehung ausverkauft.

So funktioniert das Lotto-SuperDing:

• Beim LSD wird zusätzlich zur Ziehung ein weiterer Gewinnrang bei LOTTO 6aus49 ausgespielt.

• Mit einem vollständigen LSD werden automatisch 50 aufeinanderfolgende Losnummern erstellt.

• In einer separaten Ziehung werden zwei zweistellige Gewinnzahlen ermittelt. Die erste liegt zwischen 0 und 49, die zweite ergibt sich durch die Addition von 50 zur ersten Gewinnzahl. Mehr dazu im nächsten Punkt.

• Bei einem LSD mit 50 fortlaufenden Losnummern ist in jedem Fall eine der beiden Gewinnzahlen dabei – für die garantiert 42,50 Euro ausgezahlt werden.

• Die letzte Ziffer der Losnummer ist jeweils die Superzahl. Mit ihr gibt es die Chance, den Jackpot von LOTTO 6aus49 am 1. Oktober zu knacken.

Die genaue Spielerklärung zum LSD gibt es auch im Video:

Ab sofort erhältlich

Wer sich die Chance auf 50 Lottotipps nicht entgehen lassen möchte, kann sich sein Lotto-SuperDing ab sofort in jeder WestLotto-Annahmestelle, -App und online unter www.westlotto.de sichern.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter

BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Staatlich lizenzierter