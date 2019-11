Passt alles?

Astronomie-Begeisterte finden in Deutschland nicht mehr allzu viele Plätze, an denen sie mit bloßem Auge die Milchstraße erkennen und das Spiel der Sternschnuppen verfolgen können. Umso lieber pilgern die Sternen-Fans etwa in den Nationalpark Eifel, der offiziell als Sternenpark ausgezeichnet wurde. Foto: Medienzentrum des Kreises Euskirchen

Das Funkeln der Sterne betrachten und die Unendlichkeit des Kosmos spüren: In der modernen Welt ist dies kaum noch möglich. Städte unserer Zeit geben so viel Lichtsmog ab, dass das nächtliche Firmament selten betrachtet werden kann. Doch es gibt Ausnahmen. Natürliche Refugien, an denen nach Sonnenuntergang so viel Dunkelheit herrscht, dass das All umso heller strahlen kann. Als offizieller Sternenpark zählt der Nationalpark Eifel zu diesen magischen Orten.