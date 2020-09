Millionenaussichten werden besser

LOTTO 6aus49: Diese Änderungen gelten für Spieler in der traditionellen Lotterie ab dem 23. September

Gute Nachrichten für Lottospieler: Die Traditionslotterie wird noch besser. Ab dem 23. September steigt das Gesamtvolumen der ausgeschütteten Gewinne um 20 Prozent. Dadurch bieten beispielsweise bereits sechs Richtige ohne Superzahl (Gewinnklasse 2) höhere Chancen auf einen Millionengewinn. Außerdem wird der Jackpot rascher zweistellig und erreicht schneller eine höhere Summe. Er kann auf maximal 45 Millionen Euro anwachsen, bevor er garantiert ausgeschüttet wird. Bislang passierte dies erst in der 13. Ziehung, wenn bis dahin niemand in Folge die erste Gewinnklasse traf. In der untersten Gewinnklasse wächst darüber hinaus der Mindestgewinn: Er steigt von derzeit fünf auf sechs Euro.

Kundenwünsche

Regelmäßig befragt WestLotto die Spielteilnehmer danach, was sie sich wünschen, damit das Traditionsprodukt LOTTO 6aus49 noch besser wird und modern sowie zeitgemäß bleibt. Daraus resultieren diese Änderungen.

Einsatz

Um die Neuerungen zu ermöglichen, wird der Einsatz je Tipp von 1 auf 1,20 Euro angehoben. Gleichzeitig wird auch die Spielscheingebühr angepasst, unter anderem von derzeit 0,35 auf 0,50 Euro pro Ziehung. Die Teilnahme an zwei Ziehungen kostet dann beispielsweise 0,75 statt 0,50 Euro.

Immer wieder modernisiert

Über Jahrzehnte hinweg wurde LOTTO 6aus49 immer wieder angepasst, verbessert, attraktiver gemacht. Ganz genau so, wie es jetzt im September geschieht. Einige Beispiele aus der Vergangenheit:

Start 1955: Der Preis pro Tippreihe lag zu Beginn bei 50 Pfennigen. Die neue und verständliche Spielform findet Freunde in allen Altersgruppen.

Gemeinwohl: Von Anfang an soll das Gemeinwohl an den Spieleinsätzen teilhaben. Und so werden Zweckabgaben festgelegt. Auf diesem Weg sind allein in Nordrhein-Westfalen inzwischen mehr als 2,8 Milliarden Euro an gesellschaftliche Träger aus den Bereichen Sport, Wohlfahrt, Kultur, Umwelt- und Denkmalschutz geflossen!

TV-Übertragung: Am 4. September 1965 wird die Ziehung der Lottozahlen erstmals live im Fernsehen übertragen. Bis heute werden die Ergebnisse der Samstagsziehungen in der ARD präsentiert. Auch wenn die Ziehung selbst inzwischen in das Internet umgezogen ist und dort unter www.lotto.de jederzeit abgerufen werden kann.

Mittwochs-LOTTO: Seit dem Jahr 1982 gibt es auch mittwochs eine zusätzliche LOTTO-Ziehung, zu Beginn mit der eigenständigen Spielformel „7aus38“. Die Ziehungen werden im ZDF übertragen. Ab dem Jahr 1986 wird das Mittwochs-Lotto an die Spielformel „6aus49“ der Samstagsziehung angepasst.

Superzahl: Nach der deutschen Wiedervereinigung werden wegen der weiter steigenden Zahl von Spielteilnehmern 1991 Spielformel und Preis angepasst: Ein Tippfeld kostet 1,25 D-Mark – für einen Treffer in der Gewinnklasse 1 werden bis heute „Sechs Richtige mit Superzahl“ benötigt.

Rollierender Jackpot und Euro-Umstellung: Im Jahr 2000 beginnt die Zeit des rollierenden Jackpots. Seit diesem Zeitpunkt wandert der Jackpot vom Mittwoch zum kommenden Samstag und vom Samstag auf den folgenden Mittwoch. Vorher gab es zwei unterschiedliche, separate Jackpots für diese Ziehungen. Ab 2002 werden beim LOTTO 6aus49 die Quoten nicht mehr in D-Mark, sondern in Euro berechnet.

Zusatzzahl: Im Jahr 2013 fällt die Zusatzzahl weg. Alle Gewinnklassen werden seitdem nur mit der Superzahl gebildet.

Weitere Infos über LOTTO 6aus49 und die Produktänderung finden Sie unter www.westlotto.de und in den WestLotto-Annahmestellen.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter: