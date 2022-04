Maximaler Jackpot: Am Samstag sind 45 Millionen Euro im Topf

Große Spannung am Wochenende: Der aktuelle Jackpot bei LOTTO 6aus49 hat zur Ziehung am kommenden Samstag, 9. April, seine Maximalhöhe von 45 Millionen Euro erreicht.

Zum dritten Mal bei 45 Millionen

Münster/Essen. Über 15 Ausspielungen hat sich die erste Gewinnklasse nun gefüllt. Das letzte Mal, dass die Summe von 45 Millionen Euro im obersten Rang stand, liegt noch gar nicht so lange zurück: Dies war im Januar der Fall. Es ist erst das dritte Mal seit der Produktänderung im September 2020, dass der Jackpot bei LOTTO 6aus49 diese Höhe erreicht. In der Regel wurde er vorher immer geknackt.

Rekordpotenzial

Damit steigt die Spannung für die Ziehung am nächsten Samstag: Wem gelingt es, sechs richtige Lottozahlen und die richtige Superzahl zu tippen und sich den Riesen-Jackpot zu holen (Chance 1 : 140 Mio.)? Die kommende Ausspielung bietet zudem auch die Möglichkeit für einen neuen Rekordgewinn. Denn der höchste jemals bei LOTTO 6aus49 erzielte Einzelgewinn liegt bei exakt 42.583.626,40 Euro, die im Oktober 2020 an eine Spielteilnehmerin aus Baden-Württemberg gingen.

Garantierte Ausschüttung

Sollte am Samstag wieder niemand die richtigen Zahlen für die erste Gewinnklasse angekreuzt haben, wird der Jackpot in der darauffolgenden Ziehung am Mittwoch, 13. April, garantiert ausgeschüttet. Das bedeutet: Falls auch dann niemand die korrekten Gewinnzahlen für den obersten Rang auf seiner Spielquittung vorweisen kann, wandert die gesamte Gewinnsumme in den nächst niedriger besetzten Rang: in die Gewinnklasse 2 (sechs Richtige / Chance 1 : 16 Mio.) oder – falls diese ebenfalls nicht getroffen wird – in die Gewinnklasse 3 (fünf Richtige plus Superzahl / Chance 1 : 542.008).

Teilnahme

Wer sein Glück versuchen und am Wochenende mitfiebern möchte, kann seinen Tipp bis Samstag, 9. April, um 18.59 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen und online unter www.westlotto.de abgeben.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter

BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.

Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.