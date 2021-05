Höhere Gewinne: Rekord-Fünfer mit und ohne Superzahl

Schneller steigende Jackpots sowie mehr Millionengewinne im 1. und 2. Rang und LOTTO 6 aus 49 bietet auch in unteren Gewinnklassen mehr.

Essen. Das beste LOTTO 6 aus 49 aller Zeiten – dazu gehören schneller steigende Jackpots sowie mehr Millionengewinne im 1. und 2. Rang. Und nicht nur das: Auch in unteren Klassen kann es zu höheren Gewinnen und sogar zu Rekorden kommen. Beispielsweise gab es in der Ziehung vom Samstag, 17. April, mit „nur“ Sechs Richtigen nicht nur einen nordrhein-westfälischen Mehrfachmillionär, sondern mit Fünf Richtigen plus Superzahl in der Klasse 3 insgesamt 25 Gewinner (sechs aus NRW): Jeder erhielt 38.939,50 Euro.

Das ist der höchste Wert in dieser Gewinnklasse seit ihrer Einführung 2013 – abgesehen von der Ziehung vom 2. Dezember 2020, als es wegen einer garantierten Ausschüttung zu einer Übertragung der Gewinnklasse 2 auf die Gewinnklasse 3 kam und 49 mal 283.811,90 Euro ausgeschüttet wurden (15 mal nach NRW).

Höchste Quote

Auch die Gewinnklasse 4 (fünf Richtige) wartete am 17. April mit einem Rekord auf: 8.082,80 Euro war die höchste Gewinnquote für fünf Richtige, die seit Einführung des Euro 2002 zustande kam. 359

Tipper freuten sich darüber (79 davon aus NRW). Auch umgerechnet in die alte Währung muss man eine ganze Weile zurückgehen, um eine höhere DM-Quote in dieser Klasse zu finden. Am 9. Oktober 1993 gab es für „Fünf Richtige“ 17.107,40 DM (etwa 8.730 Euro). Ebenfalls eine Erwähnung wert: Am 1. Mai (Samstag) gab es in den Gewinnklassen 6 und 8 (Drei Richtige und Vier Richtige) mit 77,40 Euro und 15,40 Euro die höchsten Quoten seit Produktänderung im September 2020.

