Garantiert gewinnen mit dem Lotto-SuperDing

Der Vorverkauf ist gestartet. Die Ziehung findet am 4. April 2020 statt.

Das LSD von WestLotto ist wieder da. LSD steht für „Lotto-SuperDing“: Dahinter verbergen sich bei einem kompletten Paket 50 Tipps für LOTTO 6aus49 mit fortlaufenden Losnummern – und ein garantierter Mindestgewinn in Höhe von 33,75 Euro. Darüber hinaus haben Sie 50 Chancen auf den Jackpot und andere Gewinne. Das entscheidet sich am 4. April. Denn an dieser Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 nehmen alle LSD-Kombinationen teil.

Das LSD wird als QuickTipp gespielt: Dabei werden alle Zahlen per Zufallsgenerator ermittelt. Alternativ ist es möglich, zwölf Tipps selbst anzukreuzen. Die übrigen werden dann automatisch ergänzt. Das LSD gibt es in allen WestLotto-Annahmestellen, in der WestLotto-App (dort als reine QuickTipp-Version) oder im Internet unter www.westlotto.de. Die Auflage der Pakete ist limitiert.

komplettes Paket: 50 Tipps LOTTO 6aus49

Paketpreis: 67,50 Euro (inkl. Gebühren)

Garantiegewinn: 33,75 Euro

Ziehung: Samstag, 4. April

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter: Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)