Eurojackpot wächst auf rund 53 Millionen Euro

In der Millionärstatistik der Lotterie Eurojackpot gibt es jetzt 249 Millionäre seit Start der Lotterie im März 2012. Wer wird jetzt der 250. Eurojackpot-Millionär? Bei der kommenden Ziehung gibt es einen Jackpot von rund 53 Millionen Euro im obersten Gewinnrang.

Es gibt die ersten Millionäre des neuen Jahres. Wer wird jetzt der 250. Eurojackpot-Millionär seit Start der Lotterie im März 2012?

Essen. Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und schon gibt es bei Eurojackpot die ersten Millionäre. Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am letzten Freitag (10. Januar) freuen sich in der Gewinnklasse 2, mit fünf richtigen Tipps im Feld 5aus50 und einer richtigen Eurozahl, Spielteilnehmer aus Niedersachsen und der Tschechischen Republik über jeweils 1.037.915,40 Euro.

Die gezogenen Gewinnzahlen 4, 14, 25, 34 und 49 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 9 hatte kein Spielteilnehmer komplett auf seinem Tippzettel. So wächst der Jackpot im obersten Gewinnrang weiter an. Für die Ziehung am kommenden Freitag (17. Januar) steigt der Jackpot auf rund 53 Millionen Euro.

In der Millionärstatistik gibt es jetzt 249 Millionäre seit Start der Lotterie im März 2012. Wer wird jetzt der 250. Eurojackpot-Millionär?

Zuletzt war der Eurojackpot im alten Jahr, am 13. Dezember 2019, geknackt worden. Zu diesem Zeitpunkt gingen rund 10,5 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen. Dass der Jackpot in der Gewinnklasse 1 bei über 50 Millionen Euro lag, war Ende November der Fall. Am 22. November 2019 teilten sich drei Spielteilnehmer Bayern, Hessen und Ungarn den 90-Millionen-Jackpot und gewannen jeweils 30 Millionen Euro.

Wer mitspielen will kann seinen Tipp bis kommenden Freitag (17. Januar) in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgeben.

