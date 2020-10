Ein Gewinn für alle: WestLotto unterstützt USC Münster

WestLotto unterstützt die Spitzensportlerinnen des USC Münster über Institutionen wie Landessportbund oder Sportstiftung NRW.

Saisonauftakt für die Spielerinnen des USC Münster: Am kommenden Sonntag empfängt die Bundesliga-Volleyballerinnen die Mannschaft von Vilsbiburg aus Bayern in eigener Halle. Die ersten beiden Begegnungen endeten mit einem 3:2 Sieg gegen Wiesbaden und einer Niederlage in Schwerin. Jetzt soll der zweite Heimsieg eingefahren werden.

Spitzenleistungen

WestLotto trägt dazu bei, dass die Spitzensportlerinnen Spitzenleistungen erbringen können. Schließlich ist Deutschlands größter Lotterieveranstalter der größte Sportförderer in Nordrhein-Westfalen. Allein im vergangenen Jahr flossen rund 37 Millionen Euro in den Profi- und vor allem den Breitensport. Über Institutionen wie Landessportbund oder Sportstiftung NRW werden auf diese Weise Sportbünde, Fachverbände und Vereine unterstützt.

