Westlotto: Beim Glück nicht ins Schleudern geraten

Eine Frau aus den USA musste jetzt miterleben, dass Waschen und Schleudern auch einen Millionengewinn zunichte machen können.

Essen. Das Mysterium um die verschwundenen Socken beschäftigt die Menschheit, seit es automatische Waschprogramme gibt. Wohl jeder hat es schon erlebt: Wir stecken eine gerade Anzahl von Socken hinein, anschließend spuckt die Maschine nur noch eine ungerade Zahl wieder aus.

Das Rätsel der verschwundenen Socke

Der Grund dafür: Die Fußbekleidung ist so klein, dass sie schnell mal zwischen Trommel und die umlaufende Dichtung gerät. Anschließend wandern die Socken weiter in die Tiefen der Maschine und werden häufig mit der Zeit von der Wärme des Heizstabs aufgelöst. Bis zu 1.125 Socken gehen uns auf diese Weise während unseres Lebens durchschnittlich verloren, haben britische Wissenschaftler hochgerechnet.

Schusseligkeit kann teuer werden

Gibt es etwas, was noch ärgerlicher ist als der ständige Sockenfraß? Allerdings: Auch wichtige Dokumente, die wir vor dem Waschgang in den Taschen von Hemden, Blusen oder Hosen vergessen, lösen sich auf Nimmerwiedersehen auf. Das kann teuer werden, wie jetzt eine Frau aus Norwalk im US-Staat Kalifornien erleben musste. Sie vergaß bei der Wäsche den Tippschein, der ihr in einer Lotterie umgerechnet gut 21 Millionen Euro eingebracht hätte.

Der Besitzer der Tankstelle, wo sie ihren Tipp abgegeben hatte, wollte ihr noch mit Aufzeichnungen der Sicherheitskameras helfen – doch das wird nicht ausreichen, um den Gewinn zu erhalten, so die zuständige US-Behörde. Das Riesenpech der Mitspielerin wird immerhin zum Glücksfall für soziale Projekte an kalifornischen Schulen: Sie sollen nun von dem nicht einlösbaren Jackpot profitieren, heißt es weiter.

Die Spielquittung stets sicher aufbewahren

Was lehrt uns das? Spielquittungen sind Legitimationspapiere, auf die wir stets ein wachsames Auge haben sollten. Erst recht bei den 78 Millionen Euro, die am Freitag dieser Woche (21. Mai) im Eurojackpot warten. Am besten deponieren Sie die Quittung also an einem sicheren Ort. Oder Sie spielen online auf www.westlotto.de. Dann kann Sie selbst die Waschmaschine beim Traum vom Glück nicht ins Schleudern bringen.

>>> Info

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)