Auch ohne Jackpot: Millionengewinn geht in den Raum Solingen

Ohne Jackpot-Treffer zum Millionengewinn: Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen traf bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am vergangenen Samstag die zweite Gewinnklasse. Weitere NRW-Großgewinner gibt es bei der Zusatzlotterie SUPER 6.

Gewinn mit einem Teilsystem

Münster/Essen. Sechs Kreuzchen waren dem Tipper aus dem Raum Solingen nicht genug: Mit dem Teilsystem 626 und einem Einsatz von 157 Euro konnte er insgesamt 26 Glückszahlen ins Rennen schicken. Mit Erfolg: Mit den Ziffern 11-17-22-25-29-44 traf er die zweite Gewinnklasse, in der sich rund zwei Millionen Euro befanden.

Nur die Superzahl 8 fehlte ihm für den Jackpot. Die Summe im zweiten Rang teilt sich der Glückspilz mit einem Tipper aus Niedersachsen: Sie erhalten beide exakt 1.223.517,30 Euro.

Ohne Jackpot-Treffer eine siebenstellige Summe gewinnen – bei LOTTO 6aus49 ist das möglich. Das hat ein Tipper aus dem Raum Solingen am Wochenende erneut bewiesen. Mit „sechs Richtigen“ traf er den zweiten Rang und erhält dafür rund 1,2 Millionen Euro. Foto: Schlag und Roy GmbH

SUPER 6

Zwei weitere Spielteilnehmer dürfen sich über einen sechsstelligen Hochgewinn freuen. Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gehen jeweils 100.000 Euro in den Raum Köln und in den Kreis Recklinghausen.

Die nächste Chance auf den Jackpot bei LOTTO 6aus49 gibt es bereits am kommenden Mittwoch, 15. Juni. Dann warten rund 17 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Wer sein Glück probieren möchte, kann seinen Tipp in allen WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de.

