Xbox Series X: Sie raucht und qualmt wie ein Schlot

Die neue Xbox Series X ist erst seit ein paar Tagen auf dem Markt, und schon raucht ihr der Kopf. Die brandneue Konsole gilt noch vor dem Release der PS5 als stärkste Konsole auf dem Markt. Doch nun häufen sich Videos von stark aus dem Lüfter qualmenden Daddelkisten im Netz.

Droht Microsoft eine Katastrophe, wo der Verkauf der Xbox Series X doch gerade erst begonnen hat? Kann der Lüfter die brachiale Power womöglich nicht runterkühlen? Hier sind die Antworten!

Xbox Series X: Lüfter defekt?

Die gute Nachricht vorweg: Die neue Xbox Series X funktioniert einwandfrei – zumindest mehren sich im Netz keine gegenteiligen Erfahrungen. Aber wo kommt der Rauch her? Bei den etwa auf YouTube und Twitter kursierenden Clips handelt es sich um Fakes, in denen sich Nutzer einen Spaß erlauben.

Sie behaupten in den Beschreibungen etwa, die Xbox Series X überhitze und rauche schon am Launch-Tag. Doch die Clips sind nicht echt – beziehungsweise die Rauchentwicklung.

Xbox Series X: Woher kommt der Rauch?

Der Rauch in den Videos sei viel zu dicht und schwer, schreiben Nutzer in den Kommentaren. Ein echter Brand oder überhitzte Hardware sähe anders aus. Der "unechte" Qualm in den Videos stammt von E-Zigaretten beziehungsweise Dampfern.

Aus Spaß pusten Nutzer den Rauch oben in den Lüfter und filmen die aufsteigenden Nebelschwaden. Microsoft hat auf seinem offiziellen Xbox-Twitter-Kanal bereits Stellung bezogen und rät Nutzern davon ab, Rauch in den Lüfter zu blasen.

Xbox X Series X: Download könnte zum Problem werden

Es gibt also Entwarnung: Die Xbox Series X kühlt wie sie soll. Ein Engpass kann aber an anderer Stelle entstehen: Im Laufe der Zeit werden Spiele immer größer. Bereits jetzt verschlingt das aktuelle "Call of Duty: Black Ops Cold War" fast 190 Gigabyte des kostbaren Speicherplatzes.

Zum Glück lässt sich der Speicher mit einer externen Seagate-SSD erweitern, doch das eigentliche Problem ist die Download-Geschwindigkeit, die je nach Leitung mehrere Stunden oder sogar Tage dauern kann.

Selbst physische Spiele-Discs retten nicht vor dem Dilemma, denn auch Updates aktueller und kommender AAA-Titel sind oft etliche Gigabyte groß. Oft starten beispielsweise Multiplayerspiele nicht, sofern sie nicht in der aktuellsten Version auf der Platte liegen. Wer sich auf einen gemütlichen Zock-Abend gefreut hat, könnte mit einer lahmen Leitung in die Röhre gucken.

Also muss Top-Speed für die Xbox Series X her: Aktuell hat Vodafone eine Highspeed-Leitung mit bis zu 1.000 MBit/s im Angebot für 19,99 statt 49,99 Euro. Der Preis gilt allerdings nur in den ersten sechs Monaten – ist aber insgesamt vergleichsweise gut.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.