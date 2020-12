Weihnachten: Last-minute-Geschenke für die Festtage – DAS sind die besten Ideen

Advent, Advent, die Zeit, sie rennt! So könnte das Volkslied wohl gerade neu getextet werden. Denn ab heute wird es spannend: Werden die Geschenke noch vorm Fest eintrudeln oder bleibt es unter dem Baum diesmal leer? Zeit für Last-minute-Geschenke für Weihnachten.

Damit du nicht ins Schwitzen gerätst, haben wir hier ein paar Last-minute-Geschenke für Weihnachten für dich, die – wenn alles gut läuft – noch vor Heiligabend bei dir ankommen sollten. Die Geschenkideen dürften den meisten von uns durchaus gut gefallen.

Von Technik bis hin zu Haushaltshelfern ist alles dabei. Jetzt heißt es: Je schneller du bestellst, desto sicherer kannst du sein, dass du deinen Liebsten ein Geschenk reichen kannst. Zu spät? Kein Problem, auch für euch haben wir eine tolle Idee, die euch den Weihnachtsabend rettet.

Weihnachten: Last-minute-Geschenke – diese Technikgeschenke begeistern

Du kennst jemanden, der technikaffin ist? Oder liebend gern fotografiert? Vielleicht jammert auch schon seit Wochen ein Kumpel von dir über seinen alten Fernseher, der langsam den Geist aufgibt. Technikgeschenke dürfen unter dem Weihnachtsbaum nicht fehlen.

Der Samsung-LED-TV GU55TU8079 in 55 Zoll

Der Samsung GU55TU8079 in 55 Zoll beispielsweise ist ein Geschenk für jemanden, der schon lange einen neuen Fernseher benötigt. Das Fachmagazin Computerbild bewertet den 4K-Fernseher mit einer Gesamtnote von 2,2 (gut) und hebt die hervorragende Bildwiedergabe, natürliche Farbgebung und den guten Klang hervor.

Der Preis ist zu happig? Frag deine Freunde, ob sie sich daran beteiligen. Technikgeschenke sind in der Regel etwas teurer. Wenn jeder ein wenig beisteuert, landet aber auch dieses Last-minute-Geschenk für Weihnachten flott unterm Tannenbaum.

Samsung Galaxy S20 FE

Wir alle haben diese eine Person in der Familie, die unbedingt ein neues Smartphone will. Wir empfehlen das Samsung Galaxy S20 FE. Das Smartphone mit Super-AMOLED-Display und 6,5 Zoll überzeugt mit einer Triple-Kamera und einer Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln Auflösung.

Chip.de gibt dem Handy die Geaamtnote 1,9 (gut). Das Smartphone gibt es in etlichen attraktiven Farben: Da ist mit Sicherheit für jeden der richtige Ton dabei.

Last-minute-Geschenke für Hobbybäcker: Backe, backe, Kuchen!

Auch Back- und Kochfans sollten an Weihnachten nicht zu kurz kommen. Das Kaiser-Classic-Backform-Set eignet sich ideal für jemanden, der nicht nur zu Weihnachten in der heimischen Backstube steht. Das Set besteht aus:

1 Springform mit Flach- und Rohrboden

1 Königskuchenform

1 Muffinform

Die Backformen lassen sich einfach reinigen und sind antihaftbeschichtet. Das Stahl dient außerdem dazu, die Kreationen gleichmäßig durchzubacken. Und vergiss nicht: Von diesem Last-minute-Geschenk profitierst auch du. Denn Backliebhaber werden kaum mit der Wimper zucken, da zaubern sie dir schon den nächsten Kuchen.

Last-minute-Geschenk für Ordnungsliebhaber: Weekview-Kalender 2021

Das Jahr 2020 war chaotisch genug. Deshalb sollte 2021 ein bisschen mehr Ordnung auf der Tagesordnung stehen. Mit dem Hardcover-Kalender 2021 von Weekview sorgst du für Struktur im neuen Jahr. Der Tagesplaner lässt sich individuell gestalten.

Eine Woche, eine Doppelseite – so das Motto des Kalenders. Mit dabei: bunte Sticker für mehr Gestaltungsspielraum. Ein schlichtes Last-minute-Geschenk, das definitiv zwölf Monate hält.

Die Notlösung: Das Last-minute-Geschenk, das immer funktioniert

"Hilfe! Es kommt nichts mehr an!" Ja, das passiert schon mal. Aber keine Panik: Du hast immer noch die Möglichkeit, mit einem Last-minute-Geschenk zu punkten. Nicht besonders kreativ, aber immer nützlich: ein Amazon-Gutschein zum Ausdrucken!

Du wählst ganz einfach die Gutscheinsumme bei Amazon aus und kannst den Gutschein danach ausdrucken. Da fällt doch gar nicht auf, dass das Geschenk auf die letzte Minute entstanden ist.

Das Schöne an Gutscheinen: Du trittst in kein Fettnäpfchen, leistest dir keinen Fehlkauf, kein doppeltes Geschenk – der Beschenkte kann nämlich ganz allein aussuchen, was er sich davon kauft.

Die besten Last-minute-Geschenke: Je schneller, desto besser!

Nur noch wenige Tage bis Heiligabend, und du hast kein Geschenk? Wie du siehst, ist die Hoffnung noch nicht verloren. Dennoch gilt: Wenn du jetzt bestellst, heißt das noch lange nicht, dass das Last-minute-Geschenk auch pünktlich bei dir erscheint. Das sind die Risiken eines Last-Minute-Geschenks zu Weihnachten.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.