Jetzt exklusives Primitivo-Weinpaket aus Apulien sichern – Drei Spitzenweine für nur 29,90 Euro!

Apulien, der sonnenverwöhnte „Hacken“ des italienischen Stiefels, ist berühmt für seine einzigartigen Rotweine, die den Charakter und die Leidenschaft Süditaliens widerspiegeln. Mit unserem limitierten Weinpaket holen Sie sich gleich drei erstklassige Primitivo-Weine direkt nach Hause, die die Vielfalt dieser faszinierenden Region perfekt verkörpern. Genießen Sie sechs Flaschen exzellenter Rotweine und erleben Sie Apulien in seiner ganzen Pracht – und das zum unschlagbaren Preis von nur 29,90 Euro!

Magnifico Fuoco Primitivo – Die Kraft des Feuers

Der „Magnifico Fuoco“ ist eine echte Liebeserklärung an die Seele Süditaliens. Dieser Primitivo beeindruckt mit kräftigen Aromen von reifen schwarzen Früchten, dunklen Beeren und edlen Gewürzen. Sein Name, „prächtiges Feuer“, ist Programm: Er entfaltet eine wärmende Tiefe, die durch verführerische Noten von Schokolade und Vanille perfekt abgerundet wird. Die Trauben stammen aus der traditionellen Alberello-Erziehung, die für eine besonders hohe Qualität sorgt. Winzer Marco Flacco hat mit diesem Wein ein Meisterwerk geschaffen, das durch seine Tiefe und den lang anhaltenden Geschmack überzeugt – ein Primitivo, der alle Sinne verwöhnt.

HIER kommst du zum Angebot🛒.>>>

Fiore del Sud Primitivo Susumaniello – Die Blume des Südens

Bei Club of Wine gibt es aktuell ein tolles Angebot. Foto: Club of Wine

Der „Fiore del Sud“ vereint den beliebten Primitivo mit der seltenen apulischen Rebsorte Susumaniello. Das Ergebnis: Ein Rotwein voller Raffinesse und Harmonie. Während der Primitivo für seine kräftigen Aromen von dunklen Beeren sorgt, bringt der Susumaniello eine frische Kirschnote und geschmeidige Tannine ins Spiel. Kein Wunder, dass der Jahrgang 2021 von Luca Maroni stolze 98 Punkte erhielt! Dieser Wein strahlt Eleganz und Vielfalt aus – ein Muss für alle, die das Besondere suchen.

Campanile Primitivo – Zum Klang des Glockenturms

Mit dem „Campanile Primitivo“ holen Sie sich das pure süditalienische Lebensgefühl ins Glas. Seine rubinrote Farbe und der unwiderstehliche Duft nach dunklen Früchten werden von würzigen Noten wie Zimt und Nelken untermalt. Die Trauben wachsen ebenfalls in der traditionellen Alberello-Erziehung, was sie widerstandsfähig gegen das heiße Klima Süditaliens macht. Durch die schonende Reifung in Eichenfässern entwickelt dieser Primitivo eine kraftvolle, vollmundige Struktur mit weichen Tanninen und einem lang anhaltenden Abgang – ideal für gemütliche Abende und genussvolle Momente.

Jetzt zugreifen und 56 Prozent sparen!

Dieses exklusive Weinpaket bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit, drei der besten Primitivo-Weine aus Apulien zu entdecken. Für nur 29,90 Euro statt 67,70 Euro erhalten Sie sechs Flaschen feinster Rotweine und sparen dabei sensationelle 56 Prozent. Lassen Sie sich von den intensiven Aromen und der Leidenschaft dieser Weine verzaubern – und genießen Sie Apulien in vollen Zügen!

Alkoholische Getränke solltest du immer bewusst und in Maßen genießen. Mehr Infos findest du unter: https://www.massvoll-geniessen.de/

Hilfe & Beratung: Wenn ihr das Gefühl habt, zu viel zu trinken, kann es sinnvoll sein, mit eurem Arzt oder eurer Ärztin zu reden. Wenn euch das unangenehm ist, könnt ihr euch auch an die Sucht & Drogen-Hotline der Bundesregierung unter 01806 313031 (kostenpflichtig. 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz) wenden.