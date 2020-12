GigaCube von Vodafone: Internet wann und wo du willst

Schnelles Internet ohne DSL- oder Kabelanschluss? Überall und jederzeit aufs Internet zugreifen können, egal ob Shoppen, Filme streamen oder Musik hören? Das soll mit dem GigaCube von Vodafone möglich sein, auch in 5G. Was der GigaCube kann, für wen er sich eignet, erfährst du hier.

Warum lohnt sich ein GigaCube von Vodafone?

“Internet aus der Dose“ soll der GigaCube liefern. Mit dem aktuellen Modell des GigaCube-Routers kannst du von ganz Deutschland aus auf schnelles Internet zugreifen. Du brauchst keinen DSL- oder Kabelanschluss, sondern lediglich eine Steckdose.

Einmal angesteckt und über das LTE-Mobilfunknetz verbunden (über eine SIM-Karte), gibt es über den Cube WLAN-Zugriff auf bis zu 500 Mbit/s. Das reicht sogar, um Netflix zu streamen.

Der GigaCube lässt sich standortunabhängig nutzen. Das heißt, du hast nicht wie bei anderen Anbietern nur in einem bestimmten Radius von deinem Zuhause Internet. Du kannst dein Datenvolumen in ganz Deutschland nutzen – egal, wo du gerade bist.

Das eröffnet folgende Möglichkeiten:

Nutze den Router auf Reisen quer durch Deutschland

Nutze ihn für deinen Zweitwohnsitz oder dein Feriendomizil

Nutze ihn auf abgelegenen Campingplätzen

Das ist nur eine kleine Auswahl der Standorte, wo der Cube zum Einsatz kommen kann. Auch bei Hotelbesuchen oder längeren Krankenhausaufenthalten kannst du dir künftig zusätzliche WLAN-Kosten sparen. Du bist zu Besuch eingeladen und ärgerst dich jetzt schon über das schlechte Internet dort? Das brauchst du nicht mehr, wenn du auf solche Hotspot-Modelle zurückgreifst.

Lifehack: Wer unterwegs ist, etwa beim Campen, und keine Steckdose zur Verfügung hat, kann den GigaCube dennoch nutzen. Mit einem entsprechenden Kfz-Adapter lässt er sich mit dem Auto verbinden.

Flexible Möglichkeiten mit dem GigaCube

Der GigaCube eignet sich vor allem für die Ferienzeit. Daher bietet Vodafone einen Flex-Tarif. Du bezahlst nur die Monate, in denen du den Cube tatsächlich nutzt.

Beispiel: Du fährst jedes Jahr im August ins Ferienhaus an der Nordsee. Da sich dieses relativ abgelegen am Waldrand befindet, liegen dort noch veraltete Leitungen, die Folge: Netzausfälle und generell ein schlechtes Internet. Beim nächsten Mal nimmst du den GigaCube einfach mit, steckst ihn an und genießt das schnelle Internet. Abgerechnet wird nur der eine Monat, da du den Cube sonst nicht genutzt hast.

Der GigaCube von Vodafone eignet sich nicht nur für Reisen oder zum zeitweisen Gebrauch. Auch eine Installation in den eigenen vier Wänden ist für einige durchaus praktisch, vor allem wenn kein schneller DSL- oder Kabelanschluss vorhanden ist. Wer aufs Festnetz verzichten kann, kommt mit dem Leistungsangebot eines Hotspots wie dem GigaCube aus.

Vorteile des GigaCube von Vodafone

Du kannst den GigaCube unabhängig von deinem Wohnort nutzen

Du zahlst den Beitrag nur bei Benutzung

Du hast (fast) überall Zugriff auf schnelles Internet

Nachteile des GigaCube von Vodafone

Du hast keinen Festnetzanschluss und kannst ihn nicht hinzubuchen

Der GigaCube hat keinen Akku und braucht ständig Strom

Fazit GigaCube: Schnelles Internet aus der Steckdose

Der GigaCube von Vodafone eignet sich für alle, die unabhängig von ihrem Wohnort auf schnelles Internet zugreifen möchten und nicht an einem Festnetzanschluss interessiert sind. Vodafone bietet den Dienst vergleichsweise günstig an, wobei der Preis pro Gigabyte je nach Tarif zwischen 15 und 18 Cent schwankt. Die Pakete können mit den üblichen Tarifen konkurrieren und sind somit auch eine Alternative für zu Hause.

