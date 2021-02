Sport-Bestseller bei Amazon: Die 5 beliebtesten Sportartikel

Sport geht gerade weder im Fitnessstudio noch im Verein. Was bleibt außer Laufen und Radfahren an der frischen Luft? Heimtraining – mit ein paar Hilfsmitteln. Kein Wunder also, dass auch bei Amazon das Sportgeschäft brummt. Die Sport-Bestseller bei Amazon stellen wir dir hier vor.

Sport-Bestseller bei Amazon: Was sind die beliebtesten Artikel?

Eine Überraschung ist es nicht: Seit einem Jahr herrscht in Deutschland aufgrund der Pandemie Ausnahmezustand. Obwohl zwischendurch wieder Fitnessstudios öffneten, haben sich viele ihr Fitnessprogramm nach Hause geholt. Dafür muss vor allem eines her: Sportequipment. Die Sport-Bestseller bei Amazon zeigen: In Deutschland wird zu Hause trainiert, was das Zeug hält.

Dabei handelt es sich bei den Bestsellern um die Basics der Fitnesswelt. Diese 5 Sport-Bestseller haben es bei Amazon ganz nach oben in der Kundengunst geschafft.

Platz 1: Fitfort-Springseil

Das Springseil aus Stahlkabeln von Fitfort ist der Sport-Bestseller bei Amazon. Das Springseil besteht aus PVC und rutscht deshalb auch nach einer langen Trainingseinheit nicht aus den Händen. Ein klarer Pluspunkt: Das Springseil lässt sich in der Länge individuell anpassen, sodass du dein Cardio-Training bestmöglich hinter dich bringen kannst. "Auf die Plätze, fertig, springt!"

Platz 2: Toplus-Yogamatte

Ein Must-have für alle Hobbysportler ist die Gymnastikmatte von Toplus. Die Matte ist rutschfest und strapazierfähig. Kniebeugen, Liegestütz und Yogaübungen stellen auf dieser Gymnastikmatte keine Probleme dar. Ein Problem, mit denen viele Sportler zu kämpfen haben: schwitzige Hände und Füße. Die Anti-Rutsch-Partikel verhindern jedoch das Ausrutschen auf der Matte.

Das hautfreundliche Material TPE ist elastisch und PVC-frei. Für die Reinigung empfiehlt der Hersteller ein feuchtes Tuch mit Spülmittel. Ein Sport-Bestseller, den jeder zu Hause braucht, der den eigenen Schweinehund endlich einwickeln will.

Platz 3: Gritin-Widerstandsbänder

Bunt, bunt, bunt, sind alle meine Farben: Die Widerstandsbänder von Gritin kommen im 5er-Set in Schwarz, Pink, Gelb, Blau und Grün. Die Fitnessbänder aus Naturlatex sind hochelastisch und eignen sich zum Trainieren verschiedener Muskulaturen. Jedes Band hat eine andere Widerstandsstufe fürs optimale Training.

Gewichtverlust, Pilates und Krafttraining bekommen mit den bunten Bändern wieder einen höheren Spaßfaktor. Auch die 40.000 Rezensionen auf Amazon verraten: Dank der Therabänder lassen sich gezielt bestimmte Muskelgruppen trainieren. Die Widerstandsabstufungen sind perfekt, um an die Grenzen zu kommen, und lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse angepassen.

Platz 4: Yeying-Hula-Hoop-Reifen

Haben wir etwas verpasst? Hula-Hoop feiert sein Comeback? Ja, tatsächlich, der alte Trendsport ist wieder zurück. Mit dem Hula-Hoop-Reifen von Yeying trainierst du deine Taille und deinen Bauch, indem du das Produkt locker um die Hüfte schwingst. Wer das schon mal ausprobiert hat, weiß: Das ist alles andere als einfach!

Der Hula-Hoop-Reifen von Yeying hat eine Besonderheit: Er besteht aus mehreren Einzelteilen, die ineinander greifen, um die Größe individuell anzupassen. Die abnehmbare Struktur erlaubt es dir, den Hula-Hoop-Reifen sowohl für Kinder als auch für Erwachsene einzustellen. Wir freuen uns darüber, dass der lustige Trendsport 2021 wieder mit von der Partie ist.

Platz 5: Langking-Hula-Hoop-Reifen

Ja, Hula-Hoop scheint wirklich der Sport-Trend 2021 zu sein. Denn auch Platz 5 der Sport-Bestseller bei Amazon wird von einem Hula-Hoop-Reifen belegt. Das Langking-Produkt lässt sich individuell auf die körperlichen Anforderungen des Nutzers einstellen. Zudem enthält er Massagebälle, die während des Trainings die Hüfte leicht massieren und für Entspannung im ganzen Körper sorgen.

Die Sport-Bestseller bei Amazon sind vor allem eines: spaßig. Spaß und Sport schließen sich nicht gegenseitig aus. Die Amazon-Bestsellerliste verrät, dass die Deutschen besonders Lust auf Ausdauersport in den eigenen vier Wänden haben. Hula-Hoop, Springseil oder Yoga zählen zu den beliebtesten Übungen beim Home Workout.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.