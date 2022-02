sonnenklar.TV: DIESE Reiseschnäppchen empfehlen die Urlaubstester im Interview

Das Wetter zeigt sich wieder einmal von seiner schlechtesten Seite. Sturm, Schneeregen und kaum Sonne – kein Wunder, dass viele Menschen hierzulande unter Fernweh leiden. Gegen den Winter-Blues hilft nur eins: Die Aussicht auf Urlaub.

Ob Strandurlaub oder Städtereise, im Interview mit unserer Redaktion haben die beiden Reiseprofis Kai Pätzmann und Hatice Özdemir von sonnenklar.TV die aktuell besten Reiseschnäppchen verraten.

Strandurlaub oder Städtereise: Die besten Deals von sonnenklar.TV

Die Kombination aus erstklassigen Hotels zum kleinen Preis, sonnenreichem Wetter, Traumstränden und kulinarischen Köstlichkeiten machen die Türkei zu einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Die sonnenklar.TV Urlaubstesterin Hatice Özdemir empfiehlt, im Strandurlaub an der türkischen Riviera die Seele baumeln zu lassen: „Man kommt als Gast und geht als Freund, manchmal sogar auch als Familie. Das Reiseland Türkei hat mit Abstand einen sehr hohen Anteil an Stammgästen. Die einzigartige Gastfreundschaft zieht die Deutschen immer wieder und das mehrmals im Jahr in ihre zweite Heimat.“

sonnenklar.TV-Moderator Kai Pätzmann erklärt uns im Interview, warum die Vereinigten Arabischen Emirate und insbesondere Dubai eine Städtereise wert sind: „Die verschiedenen Facetten sind das Hauptkriterium! Von der glitzernden 'Nichts-ist-unmöglich-Welt' Dubais, über das kleine und feine Ajman, das unglaublich erlebnisreiche und touristische aufstrebende Abu Dhabi bis hin zum glasklaren Wasser des Indischen Ozeans in Fujairah. Binnen kürzester Zeit kann man alles ganz leicht erreichen.“

Urlaub in der Türkei: 5 Sterne Hotel All Inclusive ab 299 Euro pro Person

Urlaubstesterin Hatice Özdemir kennt die schönsten Urlaubsziele in der Türkei. Foto: sonnenklar.TV

Hatice Özdemir hat für den Urlaub in der Türkei einen Geheimtipp auf Lager: Das Gold Island Hotel in Alanya mit eigenem Strand. Ab 299 Euro pro Person genießen Urlauber sieben Tage lang den Luxus des Fünf-Sterne-Hotels – All inclusive. Im Preis inbegriffen sind unter anderem:

Zug zum Flughafen, Hin- und Rückflug, alle Transfers vor Ort

Rundum-Sorglos-Verpflegung: Buffets, Snacks, Kaffee und Kuchen, Getränke und vieles mehr

Wellness-Paket: Schnuppermassage, Gesichtsmaske, Schaummassage, Peeling

1 professionelles Foto bei Sonnenuntergang

vielfältiges Freizeitangebot: Tischtennis, Billard, Tennis, Darts, Fitnessraum, Diskothek, Aromasauna und türkisches Bad

Kinderbetreuung im Miniclub

deutschsprechende Reiseleitung

Das Gold Island Hotel bietet eine überragende Aussicht auf die türkische Riviera. Foto: sonnenklar.TV

Auch vom Zimmer aus genießt du den Meerblick. Foto: sonnenklar.TV

Das Gold Island Hotel ist auch auf die kleinen Urlauber bestens vorbereitet. Foto: sonnenklar.TV

Im Urlaub einfach mal gönnen. Foto: sonnenklar.TV

Im Spa-Bereich des Gold Island Hotels lässt man die Seele baumeln. Foto: sonnenklar.TV



Die Urlaubstesterin rät, möglichst bald zu buchen. Denn die ersten 500 Bucher erhalten bei sonnenklar.TV nicht nur bis zu 30% Rabatt und das erwähnte Wellness-Paket gratis, sondern auch ein kostenloses Upgrade, und zwar ein Premium-Doppelzimmer mit Blick aufs Meer. Das Angebot zum unschlagbaren Preis gilt nur noch bis zum 15.02.2022 und ist exklusiv bei sonnenklar.tv buchbar.

Urlaub in Dubai und Co: Städtereise durch die Vereinigten Arabischen Emirate

sonnenklar.TV-Moderator Kai Pänzmann live vor Ort. Foto: sonnenklar.TV

Der TV-Moderator Kai Pätzmann ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um Urlaub im Nahen Osten geht. Wer Tourismus auf einem anderen Level erleben möchte, muss die Vereinigten Arabischen Emirate bereisen. Er empfiehlt die Städtereise „VAE – 3er Fairmont Kombination“, die du für kurze Zeit bei sonnenklar.TV buchen kannst mit einem 846 Euro Rabatt. Urlauber residieren während der Städtereise in Top-Hotels mit fünf Sternen und erhalten jeweils Upgrades für die gebuchten Zimmer. Flüge und viele Transfers sind inklusive. Was die Reise so attraktiv macht, sind vor allem die vielen Ausflüge. Dadurch lernen Sie Land und Leute kennen und sammeln unvergessliche Eindrücke und Erinnerungen.

Der von einer deutschsprechenden Reiseleitung organisierte Trip führt unter anderem zu diesen faszinierenden Orten:

Dubai: Palast von Sheikh Mohammed, Jumeirah Moschee, Dubai Museum, Zabeel Road, Dubais berühmtester Gold- und Gewürzmarkt

Burj Khalifa: Vom höchsten Wolkenkratzer der Welt die atemberaubende Aussicht genießen

Abu Dhabi: Stadtrundfahrt mit einmaligen Einblicken in die Vergangenheit und Gegenwart der schillernden Metropole, Besichtigung eines traditionellen Oasendorfs, Besuch der Sheikh Zayed Moschee (drittgrößte Moschee der Welt)

Wüstensafari: Mit dem Surfboard die Dünen hinabfahren, Besuch einer Kamelfarm, Falkenshow, traditionelles arabisches Wüstencamp

Fujairah: Schnorchelausflug zu spektakulären Korallenriffen, Fahrt mit einem Dhow-Boot, traditionelles Angeln

Während der Städtereise residierst du in den luxuriösen Fairmont Hotels. Foto: sonnenklar.TV

Die Ausstattung der Hotelzimmer lässt keine Wünsche offen. Foto: sonnenklar.TV

Die Städtereise bietet genügend Möglichkeiten, sich zu entspannen. Foto: sonnenklar.TV

Die Fairmont Hotels haben 5 Sterne. Das sieht man auch. Foto: sonnenklar.TV



Die von Kai Pätzmann empfohlene Städtereise schont durch die kurzzeitige Vergünstigung nicht nur die Urlaubskasse, du erhältst zusätzlich noch einen 100 Euro Gutschein für die die nächste Reise geschenkt. Das Angebot gibt es nur bei sonnenklar.TV:

sonnenklar.TV Urlaubsprofis verraten: DAS macht die Reiseziele so besonders

Wir haben die Gelegenheit genutzt und die zwei Experten von sonnenklar.TV ausgefragt. Sie erläutern, warum sie Urlaubern gerade diese beiden Urlaubsziele in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emirate ans Herz legen.

Redaktion: Was macht Alanya gerade für einen Strandurlaub so besonders?

Hatice Özdemir: Einst ein Rückzugsort für Piraten, ist Alanya heute einer der abwechslungsreichsten Badeorte an der Türkischen Riviera. Die Strände links und rechts vom Burgberg sind einer der schönsten in der Region, eingefasst von den Naturschönheiten des Taurusgebirges und der reichen Geschichte, machen jeden Strandurlaub in Alanya zu einem ganz besonderen. Der Stadtteil Tophane und das Ausgehviertel in der Nähe des Hafens lassen die Herzen der Nachteulen höherschlagen.

Hast Du einen Lieblingsplatz oder -stand in Alanya oder in der Umgebung?

Ja, da gibt es mehrere. Aber am liebsten genieße ich den Blick von der Festung aus runter zum Kleopatrastrand.

Hast Du einen Geheimtipp was man vor Ort unbedingt machen oder probieren muss?

Oh, da fällt mir aber einiges ein, also für den kleinen Hunger empfehle ich gerade jetzt im Sommer den Gavurdağ-Salat, schön erfrischend und sehr lecker, im Prinzip ein feingehackter Salat angereichert mit Walnüssen und Granatapfelsirup. Ein unbedingtes Muss sind die Meze (Vorspeisen) in der Türkei, es gibt zig Variationen an Vorspeisen, einfach mit dem Kellner an die Theke gehen und sich etwas zusammenstellen lassen.

Dann würde ich noch einen Ausflug zum Sapadere Canyon unternehmen, viele farbenfrohe, natürliche Pools zum Schwimmen und Abkühlen und tolle Wege und ein Seidenraupendorf erwarten dort die Gäste.

Kai Pätzmann erklärte sich ebenfalls dazu bereit, sein Insinderwissen mit uns zu teilen.

Welches der sieben Emirate magst Du ganz besonders gerne und warum?

Kai Pätzmann: Dubai bleibt natürlich immer spannend! Hier ändert sich das Freizeitangebot und die touristische Infrastruktur gefühlt im Stundentakt. Von Luxushotels der besonderen Art, über Fallschirm-Tandem-Sprünge mit SkyDubai, chillen am Kite-Beach, abendliches Leben am The Walk, bis hin zu Live Events internationaler Superstars – da geht binnen Tagen einfach alles.

Allerdings holt diesbezüglich Abu Dhabi wahnsinnig auf. Mit Yas-Island, dem Louvré, der Ferrari-World und vielen weiteren Highlights setzt das Hauptemirat den Trend weiter fort, Dubai als Touristenmagnet ablösen zu wollen. Hinzu kommen wir z.B. mit Sir Bani Yas Island viele Naturhighlights hinzu.

Hast Du einen Geheimtipp was man vor Ort unbedingt machen oder probieren muss?

Man sollte tatsächlich mal einen Sonnenuntergang am traumhaften Strand eines der tollen All-Inclusive Resorts in Fujairah genießen. Zwischen Indischem Ozean und dem Hajar-Gebirge ist das eines der absoluten Highlights - abseits des Trubels der Großstadt.

