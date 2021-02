Foto: About You

Sneaker für den Frühling: Perfekter Look mit DIESEN 3 Modellen

"Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh'" – im Frühjahr 2021 geht der Sneaker-Trend in eine neue Runde. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen auf der Haut dürfen es im Frühling auch wieder etwas leichtere Sneaker-Varianten sein. Welche Sneaker für den Frühling ein modisches Statement setzen, erfährst du bei uns.

Sneaker für den Frühling: Weiße Schuhe bleiben der Hingucker

Im Frühjahr darfst du ruhig wieder die heiß begehrten weißen Sneaker aus den hintersten Ecken deines Schuhschranks hervorholen. Denn im Frühling verleiht die helle und schlichte Farbe deinem Look Leichtigkeit und lockert dein Outfit gekonnt auf. Ob adidas, Reebok, Puma oder Nike: Weiße Sneaker halten sich weiterhin an der Spitze des Sneaker-Trends.

Weiße Sneaker kannst du perfekt mit hellen Farbnuancen wie Beige oder Pastelltönen in Szene setzen. Eine ecrufarbige Jeans und eine locker umspielende Strickjacke gepaart mit weißen Sneakern ergeben einen tollen Look. Generell gilt: Der Sneaker für den Frühling ist ein Allrounder und passt zu Jumpsuit, Jeans, Kleid und Co. – mit weißen Sneakern liegst du immer richtig.

Sneaker-Trend 2021: Im Frühjahr bleibt der Chunky Sneaker ein Hingucker

Selten hat ein Sneaker so polarisiert wie der Chunky Sneaker. Der Sneaker, der unter anderem auch auf die Namen Dad Sneaker oder Ugly Sneaker hört, ist seit zwei Jahren nicht mehr aus der Modewelt wegzudenken. Der Look gefällt nicht jedem, zeigt aber modisches Selbstbewusstsein und verkörpert den Urban-Streetwear-Style der 90er-Jahre.

Kaum zu glauben, aber der Chunky Sneaker ist mit vielen Pieces kombinierbar. Ob ein legerer Rock mit Animal-Print oder auffälligen Streifen, eine locker fallende Hose aus Viskose oder die hautenge Mom-Jeans – der Trend setzt bei jedem Look starke Akzente. Ein No-Go: Oversize-Pullover und Oversize-Hosen können die Chunky Sneaker schnell trashig wirken lassen.

Der Laufschuh ist DER Sneaker für den Frühling 2021

Kein Wunder, dass sich der Laufschuh in unserer Top 3 einen Platz sichert. Eigentlich für den Sport gedacht, hat sich der sogenannte Running Sneaker als modisches Statement auf Laufstegen und den Straßen der Welt etabliert. Im Frühjahr 2021 bewährt er sich als die Geheimwaffe unter den Sneakern: Er sitzt nämlich bequem am Fuß.

Denn was uns das letzte Jahr gezeigt hat: Nichts geht über Komfort – das gilt auch für Sneaker im Frühling. Dank verschiedenster Farbvariationen kannst du den Laufschuh zu allen Outfits tragen, die dir gefallen. Besonders elegant wirkt er mit einem Pin-Roll, bei der du deine Knöchel zeigst und deine Hose ein Stück hochziehst.

Sneaker im Frühling: Bereit für die ersten Sonnenstrahlen

Während die ersten Sonnenstrahlen unser Gesicht erwärmen und duftende Blüten zum Vorschein kommen, bewähren sich auch 2021 weiterhin die trendigsten Sneaker, die wir bereits aus dem vorherigen Jahr kennen. Chunky Sneaker, Running Sneaker und weiße Sneaker sind auch 2021 die Sneaker für den Frühling, die unsere Füße zieren werden.

