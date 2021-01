Smoothies zum Abnehmen: Selbst gemacht ist besser

Corona-Lockdown und Winterkälte halten uns in der warmen Wohnung fest, viel Bewegung bekommen die meisten von uns gerade nicht. Kein Wunder, dass sich der Winterspeck nicht verabschieden will. Als erste Gegenmaßnahme bieten sich Smoothies zum Abnehmen an. Und zwar selbst gemachte, keine gekauften Obst- und Gemüse-Shakes.

Smoothies zum Abnehmen: Lieber selbst gemacht

Natürlich kannst du Smoothies zum Abnehmen auch im Supermarkt kaufen. In jeder Kühltheke finden sich zahlreiche farbige Fläschchen voll leckerem Obst und Gemüse. Die fertigen Drinks enthalten aber eine viel zu hohe Konzentration an Früchten und dadurch auch sehr viel Fruchtzucker. Zudem ist es nicht gesund, aus den Plastikflaschen zu trinken, und es entsteht jede Menge Müll.

Smoothies zum Abnehmen: Ganz nach eigenen Wünschen

Damit du selbst bestimmst, was drin ist, kannst du dir jeden Tag einen Smoothie zum Abnehmen leicht selbst mixen. Such dir einfach das Obst zusammen, das du gern magst, und lass deiner Kreativität freien Lauf. Auch grüne Salate wie Spinat oder Feldsalat sind im Smoothie zum Abnehmen eine gute Wahl.

Smoothies zum Abnehmen: Schnell gemixt und eingepackt

Smoothies sind so beliebt, weil sie nicht nur gesund, sondern auch praktisch sind. Die kleinen Flaschen lassen sich in jede Tasche stecken und auch unterwegs genießen. Mit selbst gemachten Smoothies musst du nicht darauf verzichten. Verschiedene Hersteller haben inzwischen spezielle Smoothie-Maker auf den Markt gebracht, die gleich mit passenden Gläsern ausgestattet sind.

Kein nerviges Kleckern beim Umfüllen, das Glas lässt sich einfach mit einem Trinkdeckel verschließen und mitnehmen. Der AEG Mini Mixer kommt sogar mit optionalem Kühlakku für die Flasche, perfekt für den Sommer.

Smoothies zum Abnehmen: Für die ganze Familie

Mit den leckeren und farbenfrohen Smoothies bekommt die ganze Familie eine Extraportion Vitamine. Wenn du gleich für mehrere Personen Smoothies mixt, brauchst du natürlich ein Gerät mit mehreren Gläsern, damit du in einem Durchgang genug Smoothies für alle produzierst. Das Modell unten zeichnete Stiftung Warentest mit der Note 1,9 aus.

Gesund und lecker sind sie, die Smoothies zum Abnehmen. Für Menschen, die zu wenig Obst und Gemüse zu sich nehmen, können sie der erste Schritt zu einer gesünderen Ernährung sein. Und mit einem Smoothie-Maker sind sie schnell selbst gemacht, und du weißt genau, was drinsteckt.



