DIESE Serien darfst du bei Sky Ticket nicht verpassen

Der Lockdown bedeutet: Auf das Sofa fläzen und mit Chips und Schokolade Serien bingen. Wer noch ein wenig Inspiration rund um Serien braucht, für den haben wir etwas. Wir stellen dir hier drei Serien bei Sky Ticket vor, die du gesehen haben solltest.

Serien bei Sky Ticket: Was macht Sky Ticket so besonders?

Serien bei Sky Ticket streamst du wie andere Angebote rund um Entertainment, Sport und Kindersendungen. Je nach gebuchtem Paket varriieren die Inhalte. Anders als beim Pay-TV-Angebot des Streaming-Anbieters Sky brauchst du keine Satellitenanlage oder einen TV-Anschluss. Hier ist das Stichwort: streamen.

Aus diesem Grund kannst du Serien bei Sky Ticket sehen, wann und von wo du willst. Wer ein Abo bei Sky Ticket hat, hat zudem die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Diese Pakete gibt es bei Sky Ticket zu entdecken.

Sky Entertainment: TV-Serien, Dokus und Kindersendungen

Sky Cinema: Kinofilme (nur in Kombination mit Sky Entertainment)

Sky Supersport: Fußball-Bundesliga, Champions League und Formel 1

Sport Paket: Sportsendungen ohne 1. und 2. Bundesliga und Champions League

Wir blicken heute auf Serien, die du im Sky-Entertainment-Paket sehen kannst. Diese drei Serien bei Sky Ticket sind dramatisch und spannend zugleich.

"Chernobyl" (2019)

Die Serie handelt von dem, was nach dem Reaktorunfall 1986 in der Sowjetunion passierte: Die Fragen nach Gewissheit, Mut und der Angst vor dem Versagen der Helfer stehen in der Serie im Vordergrund. Anhand vieler Geschichten wird erzählt, wie Individuen mit der Katastrophe umgehen.

Die Serie ist ein Sky Original und wurde bei den Emmy Awards 2019 als beste Miniserie ausgezeichnet. Und nicht nur das: Neun weitere Emmys folgten, zwei Golden Globes konnte die Serie ebenfalls einheimsen. Bei der Filmplattform Moviepilot erhält "Cherynobyl" eine grandiose Punktzahl: 9 von 10 Punkten bei über 3.000 Nutzerbewertungen.

Packend, spannend und dramatisch – die Miniserie von Sky macht laut Zuschauern vieles richtig. Die Schicksale der einzelnen Personen in der Miniserie werden so emotional erzählt, dass man das Gefühl bekomme, man wäre dabei. Damit ist die Serie mit Abstand eine der besten Serien, die auf Sky Ticket zu sehen sind.

"8 Tage" (2019)

Die Serie "8 Tage" erzählt die Geschichte einiger Menschen, die erfahren, dass ein Asteroid auf die Erde zurast. Die Frage lautet: Was würdest du tun? In der deutschen Sky-Original-Serie geht jeder einen anderen Weg. Während eine Familie versucht, in einem Bunker Unterschlupf zu finden, wollen andere eine exzessive Endzeit-Party schmeißen.

Die Sky-Serie wurde 2019 mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste Musik im Film" ausgezeichnet. Ganz so positiv sind die Filmkritiker jedoch nicht. Filmstarts.de vergibt 3 von 5 Punkten. Die Schwächen würden in der Unemotionalität und der fehlenden Panik der Protagonisten liegen. Zum Ende hin nimmt die Serie jedoch an Fahrt auf, für einige User jedoch zu spät.

"Insecure" (2016)

Wie der Name bereits verrät, handelt die HBO-Serie "Insecure" von Unsicherheiten. Zwei Frauen durchleben gemeinsam viele Hoch- und Tiefphasen. Als das Erwachsenenleben ansteht, bemerken sie aber zunehmend, wie viele Hürden auf sie zukommen. Berufsleben, Liebesleben und der alltägliche Wahnsinn schütteln sie durch.

Die bislang vier Staffeln der Comedy-Serie bekamen etliche Auszeichnungen. Auf der Plattform Rotten Tomatoes erreicht die Serie 95 Prozent Zufriedenheit. Zuschauer können von der lustigen und warmherzigen Komödie gar nicht genügend bekommen.

Und nicht nur das: Laut Kritikern überrascht die Serie mit einem frischen Ambiente im Los-Angeles-Style.

Serien bei Sky Ticket: Unterhaltung pur?

Serien bei Sky Ticket gibt es genügend. Ganz egal, ob hochdramatische Serie oder seichter Spaß für die ganze Familie – bei Sky Ticket hast du die Qual der Wahl. Du hast Lust auf Grusel-Flair? Dann schaue dir spannende Horrorfilme an, die auf Märchen beruhen. Ganz anders: ein paar Animationsfilme bei Sky, die süß und knuffig sind – und uns zum Lachen bringen.

