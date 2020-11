Sky: Die 5 besten Serien und Filme im November

Spätestens im November ist es Zeit für ausgedehnte Film- und Serienabende auf der Couch. Nachschub an spannenden Produktionen gibt es reichlich. Wir haben uns angesehen, was Sky an Serien und Filmen im November zu bieten hat.

Sky: Diese neuen Serien und Filme starten im November

Hier sind die fünf besten Serien und Filme ab November auf Sky:

“The Good Lord Bird“

“Terminator: Dark Fate“

“Ich war noch niemals in New York“

“Hexen Hexen“

“The Peanut Butter Falcon“

“The Good Lord Bird”: Sklaverei in den USA

Mini-Serie auf Sky: "The Good Lord Bird" basiert auf einer historischen Begebenheit. Foto: Showtime

Die Serie startete am 6. November 2020 bei Sky und läuft freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Hollywoodstar Ethan Hawke und Nachwuchs-Schauspieler Joshua Caleb Johnson sind in den Hauptrollen zu sehen. Wer noch kein Sky hat, kann online in wenigen Minuten ein Sky-Ticket erwerben und die besten Serien und Filme im November auf Sky entdecken.

“The Good Lord Bird“ ist eine Mini-Serie mit aktuell acht Folgen. Sie ist eine Verfilmung des gleichnamigen Buches des US-Autors James McBride. Die Handlung beruht auf einem historischen Ereignis und führt zurück ins 19. Jahrhundert: Es geht um “Bleeding Kansas“, einen langjährigen blutigen Konflikt um Sklaverei in den Vereinigten Staaten.

Protagonist John Brown hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Sklaven zu befreien. John Browns Sturm auf das US-Arsenal in Harpers Ferry gilt auch heute noch als Schlüsselereignis für den Beginn des Bürgerkriegs zwischen Süd- und Nordstaaten.

“Terminator: Dark Fate“: Arnie is back

Film-Highlight im November: "Terminator: Dark Fate" ist der sechste Teil der Terminator-Reihe. Foto: Skydance Productions/LLC/Paramount Pictures Corporation/Twentieth Century Fox Film Corporation

Mit “Terminator: Dark Fate“ können sich Fans der bislang fünfteiligen legendären Filmreihe auf eine Fortsetzung freuen. Die Handlung schließt an die ersten beiden “Terminator“-Teile an.

Hauptdarsteller ist einmal mehr Arnold Schwarzenegger als Terminator T-800, der von Sarah Connor (Linda Hamilton) gejagt wird. Sie bekommt Unterstützung von Grace und Daniella, gespielt von Mackenzie Davis und Natalia Reyes.

Die Haupthandlung spielt diesmal in Mexico City, wo mehrere Terminatoren aus der Zukunft landen, um unter anderem die Bundespolizei und Armee zu infiltrieren. Kybernetische Verbesserungen machen sie widerstandsfähiger denn je.

Als Produzent wirkte wieder James Cameron mit, der schon an den ersten beiden “Terminator“-Krachern beteiligt war. Auf YouTube hat Sky Cinema für Unentschlossene noch einen Trailer veröffentlicht.

“Ich war noch niemals in New York“: Die Hits von Udo Jürgens

Im November auf Sky: die Musical-Verfilmung mit den Hits von Udo Jürgens. Foto: universal Pictures/Ufa Fiction/Ziegler Film/Mthos Film/Graf Film

“Ich war noch niemals in New York“ lief lange Jahre sehr erfolgreich als Musical, jetzt gibt es das Werk mit den berühmtesten Songs von Udo Jürgens als Film. Die Geschichte handelt von Maria (Katharina Thalbach), die noch niemals im Big Apple war und sich gemeinsam mit ihrer Tochter als blinder Passagier auf einem Schiff versteckt.

Die Handlung ist eher Nebensache, dafür gibt es reichlich Udo-Jürgens-Sound, etwa “Vielen Dank für die Blumen“, “Buenos Dias Argentina“ und “Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“. In weiteren Rollen sind Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu und Uwe Ochsenknecht zu sehen.

Für Musical-Liebhaber und Fans von Udo Jürgens ist die Verfilmung ein absolutes Muss. All jenen, die mit seiner Musik eher weniger anfangen können, raten wir, bis zum Lied “Ouvertüre“ abzuwarten und dann zu entscheiden, ob sie weitersehen oder doch lieber auf “Terminator: Dark Fate“ umschalten möchten. Natürlich kannst du dir aber auch erst mal den Trailer anschauen.

“Hexen hexen“: Anne Hathaway mal böse

"Hexen hexen" ist ein Familienfilm, der im November auf Sky verfügbar ist. Foto: Warner Bros.

Obwohl Halloween längst vorbei ist, wird “Hexen hexen“ auch im November Zauber-Fans vor den Fernseher locken. Tatsächlich lief der Blockbuster kurz vor der Sky-TV-Premiere in den Kinos an, verschwand aber aufgrund des coronabedingten Lockdowns nach nur wenigen Tagen wieder von der Leinwand.

Die Neuverfilmung des gleichnamigen Fantasyromans von Roald Dahl zeigt Anne Hathaway in der Hauptrolle als Große Oberhexe sowie weitere Hollywoodstars wie Stanley Tucci, Octavia Spencer und Chris Rock in Nebenrollen.

Die Story: Der kleine Luke und seine Oma Helga wollen den Machenschaften der Großen Oberhexe ein Ende setzen. Der Film ist mit kindgerechten Witzen, Späßen und Gruselmomenten gespickt und entsprechend eher unschuldige Familienunterhaltung als schweißtreibender Thriller. “Hexen hexen“ ist seit dem 7. November auf Sky verfügbar. Den Blockbuster kannst du auch im Sky Ticket Testmonat ansehen.

“The Peanut Butter Falcon“: Außenseiter-Abenteuer

Ab 18. November auf Sky: der US-amerikanische Film "The Peanut Butter Falcon". Foto: Roadside Attractions/Armory Films

“The Peanut Butter Falcon“ ist ab 18. November auf Sky zu sehen. Im Mittelpunkt der Handlung steht Zak (Zack Gottsagen), der das Downsyndrom hat und deswegen in ein Altersheim abgeschoben wurde. Sein Mitbewohner Carl (Bruce Dern) beschließt, mit Zak aus der Einrichtung zu flüchten und stürzt sich, nur in Unterhosen bekleidet, in ein Abenteuer.

Dabei verstecken sich die beiden auf einem kleinen Boot – der Beginn einer tragisch-komischen Freundschaft zwischen Bootsbesitzer Tyler (Shia LaBeouf) und Zak.

Von Action über Musical bis Tragikomödie – die Neustarts bei Sky sind eine bunte Mischung. Mit den besten Serien und Filmen ab November auf Sky dürfte es Entertainment-Nachschub für jeden Geschmack geben.

